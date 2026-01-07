Коли сіяти перець на розсаду у 2026 році - точні дати та поради городників

Розсада перцю в горщиках. Фото: Pinterest

У 2026 році посів перцю потрібно планувати заздалегідь, адже саме правильно обрані березневі дати визначають силу сходів та якість майбутнього врожаю. Пізні та ранні сорти висівають у різний час.

Новини.LIVE розповідають, які дати найкраще підходять для посіву перцю на розсаду.

Реклама

Читайте також:

Найкращі строки посіву перцю у 2026 році

Городники радять орієнтуватися на першу половину березня. Пізні сорти висівають раніше, ранні — ближче до середини місяця, щоб не переросли на підвіконні. Найвдаліші дати:

7, 8, 9 березня — оптимальні для швидких і дружних сходів;

17 березня — день, який сприяє формуванню міцного стебла.

Чому перцю потрібна індивідуальна тара

Коренева система перцю дуже ніжна, тому пікірування завдає рослині сильного стресу та затримує ріст на тиждень-два. Щоб уникнути травмування, насіння варто висівати одразу в:

окремі стаканчики;

торф’яні горщики.

Під час висадки перевалка збереже коріння і прискорить адаптацію.

Умови для сильних сходів

Щоб рослини розвивалися рівномірно, забезпечте:

тепло — стабільну температуру без протягів;

світло — додаткове підсвічування, якщо дні похмурі;

якісний ґрунт — легкий, поживний, з хорошою повітропроникністю.

Ми вже розповідали про те, як правильно підживити смородину взимку для максимального врожаю.

Також раніше пояснювали те, що варто зробити вже зараз, щоб розсада виросла потужною.

Детальніше ми розповідали про те, як правильно використовувати диски, щоб зберегти майбутній урожай.