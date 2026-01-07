Відео
Дати для посіву перцю у 2026 — коли сіяти для сильних сходів

Дати для посіву перцю у 2026 — коли сіяти для сильних сходів

Дата публікації: 7 січня 2026 17:00
Коли сіяти перець на розсаду у 2026 році - точні дати та поради городників
Розсада перцю в горщиках. Фото: Pinterest

У 2026 році посів перцю потрібно планувати заздалегідь, адже саме правильно обрані березневі дати визначають силу сходів та якість майбутнього врожаю. Пізні та ранні сорти висівають у різний час.

Новини.LIVE розповідають, які дати найкраще підходять для посіву перцю на розсаду.

Читайте також:

Найкращі строки посіву перцю у 2026 році

Городники радять орієнтуватися на першу половину березня. Пізні сорти висівають раніше, ранні — ближче до середини місяця, щоб не переросли на підвіконні. Найвдаліші дати:

  • 7, 8, 9 березня — оптимальні для швидких і дружних сходів;
  • 17 березня — день, який сприяє формуванню міцного стебла.

Чому перцю потрібна індивідуальна тара

Коренева система перцю дуже ніжна, тому пікірування завдає рослині сильного стресу та затримує ріст на тиждень-два. Щоб уникнути травмування, насіння варто висівати одразу в:

  • окремі стаканчики;
  • торф’яні горщики.

Під час висадки перевалка збереже коріння і прискорить адаптацію.

Умови для сильних сходів

Щоб рослини розвивалися рівномірно, забезпечте:

  • тепло — стабільну температуру без протягів;
  • світло — додаткове підсвічування, якщо дні похмурі;
  • якісний ґрунт — легкий, поживний, з хорошою повітропроникністю.

Леонід Волков - Редактор
Автор:
Леонід Волков
