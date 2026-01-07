Когда сеять перец на рассаду в 2026 году - точные даты и советы огородников

Даты для посева перца в 2026 — когда сеять для сильных всходов
В 2026 году посев перца нужно планировать заранее, ведь именно правильно выбранные мартовские даты определяют силу всходов и качество будущего урожая. Поздние и ранние сорта высевают в разное время.
Лучшие сроки посева перца в 2026 году
Огородники советуют ориентироваться на первую половину марта. Поздние сорта высевают раньше, ранние — ближе к середине месяца, чтобы не переросли на подоконнике. Самые удачные даты:
- 7, 8, 9 марта — оптимальные для быстрых и дружных всходов;
- 17 марта — день, который способствует формированию крепкого стебля.
Почему перцу нужна индивидуальная тара
Корневая система перца очень нежная, поэтому пикировка наносит растению сильный стресс и задерживает рост на неделю-две. Чтобы избежать травмирования, семена следует высевать сразу в:
- отдельные стаканчики;
- торфяные горшочки.
При высадке перевалка сохранит корни и ускорит адаптацию.
Условия для сильных всходов
Чтобы растения развивались равномерно, обеспечьте:
- тепло — стабильную температуру без сквозняков;
- свет — дополнительную подсветку, если дни пасмурные;
- качественную почву — легкую, питательную, с хорошей воздухопроницаемостью.
