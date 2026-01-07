Когда сеять перец на рассаду в 2026 году - точные даты и советы огородников

Рассада перца в горшках. Фото: Pinterest

В 2026 году посев перца нужно планировать заранее, ведь именно правильно выбранные мартовские даты определяют силу всходов и качество будущего урожая. Поздние и ранние сорта высевают в разное время.

Новини.LIVE рассказывают, какие даты лучше всего подходят для посева перца на рассаду.

Лучшие сроки посева перца в 2026 году

Огородники советуют ориентироваться на первую половину марта. Поздние сорта высевают раньше, ранние — ближе к середине месяца, чтобы не переросли на подоконнике. Самые удачные даты:

7, 8, 9 марта — оптимальные для быстрых и дружных всходов;

17 марта — день, который способствует формированию крепкого стебля.

Почему перцу нужна индивидуальная тара

Корневая система перца очень нежная, поэтому пикировка наносит растению сильный стресс и задерживает рост на неделю-две. Чтобы избежать травмирования, семена следует высевать сразу в:

отдельные стаканчики;

торфяные горшочки.

При высадке перевалка сохранит корни и ускорит адаптацию.

Условия для сильных всходов

Чтобы растения развивались равномерно, обеспечьте:

тепло — стабильную температуру без сквозняков;

свет — дополнительную подсветку, если дни пасмурные;

качественную почву — легкую, питательную, с хорошей воздухопроницаемостью.

