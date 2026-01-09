Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортМетеоАвтоКино и сериалыМодаПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Дом и огород Не выбрасывайте банановую кожуру — вот способы ее применить

Не выбрасывайте банановую кожуру — вот способы ее применить

Ua ru
Дата публикации 9 января 2026 10:00
Как использовать банановую кожуру - десять полезных способов для дома, сада и ухода
Свежая кожура от банана. Фото: Depositphotos

Обычная банановая кожура содержит ценные вещества, которые помогают в уходе за лицом, растениями, обувью и украшениями. Она станет полезной там, где мы обычно используем химию.

Новини.LIVE объясняет, как правильно применять банановую кожуру и избежать ошибок.

Реклама
Читайте также:

Банановая кожура в уходе за собой

Отвар из кожуры легко сделать дома — он усиливает смузи и соки витаминами. Мягкая внутренняя сторона помогает отбелить зубы и укрепить эмаль. Кожу лица кожу кожура увлажняет и мягко отшелушивает, поэтому её используют как лёгкий пилинг. Она также быстро снимает зуд после укусов насекомых.

Для дома и вещей банановая кожура тоже полезна

  • Возвращает блеск кожаным изделиям.
  • Помогает очищать серебро от потемнения.
  • Придает натуральный блеск листьям комнатных растений.

Просто протрите нужную поверхность кожурой — эффект заметен сразу.

В саду банановая кожура работает как природное средство

Кожуру часто закапывают возле растений, чтобы отпугивать тлю. Это безопасный способ защиты без химии. Она также улучшает компост, ведь содержит калий и фосфор, которые нужны для роста корней. Главное — не добавлять слишком много, чтобы не нарушить баланс.

Для локальных проблем банановая кожура тоже пригодится

Кожура подходит для постепенного удаления бородавок: достаточно регулярно натирать проблемный участок. Благодаря природным кислотам эффект появляется постепенно, но безопаснее, чем агрессивные средства.

Мы объясняли то, когда срезать черенки и как подготовить гортензию для успешного укоренения в воде.

Также рассказывали о том, как уберечь сад от снежных нагрузок и минимизировать риск зимних повреждений.

Ранее сообщалось о том, какие даты лучше всего подходят для посева перца на рассаду.

советы сад дом эффективные способы уход банан
Лариса Мусиенко - Редактор
Автор:
Лариса Мусиенко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации