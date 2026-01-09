Как использовать банановую кожуру - десять полезных способов для дома, сада и ухода

Свежая кожура от банана. Фото: Depositphotos

Обычная банановая кожура содержит ценные вещества, которые помогают в уходе за лицом, растениями, обувью и украшениями. Она станет полезной там, где мы обычно используем химию.

Новини.LIVE объясняет, как правильно применять банановую кожуру и избежать ошибок.

Банановая кожура в уходе за собой

Отвар из кожуры легко сделать дома — он усиливает смузи и соки витаминами. Мягкая внутренняя сторона помогает отбелить зубы и укрепить эмаль. Кожу лица кожу кожура увлажняет и мягко отшелушивает, поэтому её используют как лёгкий пилинг. Она также быстро снимает зуд после укусов насекомых.

Для дома и вещей банановая кожура тоже полезна

Возвращает блеск кожаным изделиям.

Помогает очищать серебро от потемнения.

Придает натуральный блеск листьям комнатных растений.

Просто протрите нужную поверхность кожурой — эффект заметен сразу.

В саду банановая кожура работает как природное средство

Кожуру часто закапывают возле растений, чтобы отпугивать тлю. Это безопасный способ защиты без химии. Она также улучшает компост, ведь содержит калий и фосфор, которые нужны для роста корней. Главное — не добавлять слишком много, чтобы не нарушить баланс.

Для локальных проблем банановая кожура тоже пригодится

Кожура подходит для постепенного удаления бородавок: достаточно регулярно натирать проблемный участок. Благодаря природным кислотам эффект появляется постепенно, но безопаснее, чем агрессивные средства.

