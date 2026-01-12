Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортМетеоАвтоКино и сериалыМодаПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Дом и огород Картофельные очистки как удобрение — простой прием

Картофельные очистки как удобрение — простой прием

Ua ru
Дата публикации 12 января 2026 23:40
Как использовать очистки картофеля на огороде - польза и советы
Очистки картофеля на огороде. Фото: iStockphoto

Очистки картофеля могут стать ценным ресурсом для огорода, если использовать их правильно. Они помогают подпитать почву, улучшить урожай и уменьшить количество отходов.

Новини.LIVE рассказывает, как полезно использовать картофельные очистки на огороде, чтобы получить больше пользы без лишних затрат.

Реклама
Читайте также:

Чем полезны очистки картофеля

Картофельные очистки содержат крахмал, калий и микроэлементы, которые улучшают структуру почвы. Они стимулируют развитие полезных микроорганизмов и постепенно отдают питательные вещества растениям. Особенно хорошо на такую подкормку реагируют ягодные кусты и овощи.

Как использовать очистки на огороде

Самые распространенные способы:

  • закладывать в компост;
  • закапывать в почву на глубину 10-15 см;
  • использовать для жидкой подкормки после брожения.

Перед внесением очистки желательно измельчить, чтобы они быстрее разлагались.

Для каких культур подходят

Очистки картофеля полезны для:

  • смородины и малины;
  • плодовых деревьев;
  • тыквенных и капусты;
  • цветов и декоративных растений.

Такая натуральная подкормка помогает растениям расти сильнее.

Важные предостережения

Не стоит использовать очистки из зеленых или проросших клубней. Также их не оставляют на поверхности почвы, чтобы не привлекать вредителей. Правильное использование очисток делает их безопасным и эффективным удобрением для огорода.

Мы объясняли то, какой раствор помогает земле стать плодороднее к весне.

Также рассказывали о том, что стоит внести под озимый чеснок зимой для стабильного роста.

Ранее сообщалось о том, какое средство помогает орхидее образовать новые цветоносы значительно быстрее.

удобрения советы огород картошка подкормка
Леонид Волков - Редактор
Автор:
Леонид Волков
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации