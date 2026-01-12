Как использовать очистки картофеля на огороде - польза и советы

Очистки картофеля на огороде. Фото: iStockphoto

Очистки картофеля могут стать ценным ресурсом для огорода, если использовать их правильно. Они помогают подпитать почву, улучшить урожай и уменьшить количество отходов.

Новини.LIVE рассказывает, как полезно использовать картофельные очистки на огороде, чтобы получить больше пользы без лишних затрат.

Чем полезны очистки картофеля

Картофельные очистки содержат крахмал, калий и микроэлементы, которые улучшают структуру почвы. Они стимулируют развитие полезных микроорганизмов и постепенно отдают питательные вещества растениям. Особенно хорошо на такую подкормку реагируют ягодные кусты и овощи.

Как использовать очистки на огороде

Самые распространенные способы:

закладывать в компост;

закапывать в почву на глубину 10-15 см;

использовать для жидкой подкормки после брожения.

Перед внесением очистки желательно измельчить, чтобы они быстрее разлагались.

Для каких культур подходят

Очистки картофеля полезны для:

смородины и малины;

плодовых деревьев;

тыквенных и капусты;

цветов и декоративных растений.

Такая натуральная подкормка помогает растениям расти сильнее.

Важные предостережения

Не стоит использовать очистки из зеленых или проросших клубней. Также их не оставляют на поверхности почвы, чтобы не привлекать вредителей. Правильное использование очисток делает их безопасным и эффективным удобрением для огорода.

