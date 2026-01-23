Яке добриво внести по снігу, щоб часник виріс великим - поради городникам

Грядка часнику під снігом. Фото: iStockphoto

Рання підживка часнику по снігу забезпечує рослині швидке живлення й допомагає сформувати значно більші та щільні головки. Танучий сніг рівномірно переносить добриво в ґрунт, тому корені отримують поживні речовини без ризику опіків.

Новини.LIVE пояснює, що розсипати по снігу та як виконати підживлення так, щоб часник виріс більшим і міцнішим.

Чому часнику важлива підживка саме по снігу

Часник формує розмір головки залежно від кількості листя. Саме тому азотні добрива на початку сезону дають потужний поштовх росту та забезпечують рослині міцний старт. Рання підживка активізує розвиток кореневої системи, завдяки чому рослина швидше включається в ріст після зими.

Що варто розсипати по снігу

Комплексні азотні суміші (NPK) — для розвитку листя;

Гранульовані добрива з азотом — легко засвоюються;

Сухий курячий послід у малих дозах.

Норма внесення: 50-70 г на м² або 1-2 ст. л. під кущ.

Як працює підживка через танучий сніг

Танучий сніг рівномірно переносить гранули в ґрунт, де поживні речовини одразу потрапляють до коренів. Це зменшує ризик опіків і забезпечує стабільне живлення у період активного росту. Крім того, талий сніг діє як природний розчинник, завдяки чому добриво засвоюється м’якше та повніше, ніж під час звичайного поливу.

Що зробити після підживки

Після того як сніг зійде:

легко розпушити ґрунт навколо рядків;

за потреби злегка полити теплою водою;

стежити за вологістю, щоб рослини не пересихали.

Такий догляд допомагає часнику швидше формувати зелену масу та дає щільні великі головки.

