Головна Дім та город Підгодуйте вишню й черешню у лютому — врожай здивує

Ua ru
Дата публікації: 22 січня 2026 19:04
Чим підживити вишню та черешню у лютому для рясного врожаю
Людина удобрює дерево. Фото: Pinterest

Лютий — важливий період для підготовки вишні та черешні до плодоношення, хоча багато садівників його ігнорують. Саме раннє підживлення допомагає деревам прокинутися після зими та закласти основу для великого врожаю.

Новини.LIVE пояснює, чим підживити вишню та черешню у лютому, щоб одного внесення вистачило на весь сезон.

Читайте також:

Чому підживлюють саме у лютому

У лютому дерева виходять зі стану спокою, а коренева система вже здатна засвоювати поживні речовини. Раннє внесення добрив:

  • стимулює пробудження бруньок;
  • прискорює ріст пагонів;
  • допомагає сформувати потужну зав’язь.

Одного правильного підживлення на цьому етапі часто вистачає на весь сезон.

Що саме сипати під дерева

Садівники радять гранульоване комплексне добриво, яке містить:

  • азот (N) — для росту пагонів;
  • фосфор (P) — для кореневої системи;
  • калій (K) — для солодких і великих ягід;
  • магній та залізо — для здорового листя.

Добриво розсипають по колу на відстані 30-40 см від стовбура та злегка загортають у ґрунт.

Як правильно застосовувати

Для максимального ефекту підживлення вносьте у суху погоду без снігу, після чого обов’язково полийте ґрунт, щоб поживні речовини швидше дісталися коренів. Також варто поєднати підживлення з видаленням сухих і слабких гілок — це допоможе дереву швидше рушити в ріст і сформувати рясний урожай уже влітку.

Ми вже писали про те, як правильно садити кісточкові дерева, щоб вони швидко прижилися та дали стабільний врожай.

Раніше повідомлялося про те, як врятувати дерево взимку та які дії допоможуть повністю загоїти кору навесні.

Також ми пояснювали те, які сорти яблунь варто обирати для саду та які переваги вони мають.

врожай добрива поради ефективні способи догляд вишня черешня
Леонід Волков - Редактор
Автор:
Леонід Волков
