Як лікувати тріщини на корі взимку - поради для порятунку дерев від морозобоїн

Зимові тріщини знищують сад — як вберегти дерева від загибелі
У січні та лютому дерева найбільше страждають від морозобоїн — глибоких тріщин, що виникають через різкі перепади температур. Такі ушкодження відкривають шлях інфекціям і можуть повністю знищити плодові дерева.
Новини.LIVE розповідає, як врятувати дерево взимку та які дії допоможуть повністю загоїти кору навесні.
Чому взимку утворюються морозобоїни
У сонячні дні кора з південного боку нагрівається, сокорух частково активізується. Вночі температура падає, волога всередині стовбура замерзає та розриває кору. Так з’являються поздовжні тріщини, через які у дерево потрапляють грибкові інфекції. Основні причини:
- різкі добові перепади температур;
- нагрівання кори сонцем;
- замерзання соку в клітинах;
- ослаблені та молоді дерева особливо вразливі.
Перша допомога взимку
Важливо не зачищати тріщини та не наносити садовий вар на морозі — він не приклеїться і лише погіршить ситуацію. Правильні дії:
- Ізолювати рану дихаючим матеріалом.
- Обмотати стовбур мішковиною, агроволокном або картоном.
- Зафіксувати пов’язку мотузкою, не перетягуючи кору.
- Не використовувати плівку, щоб уникнути запарювання.
Це тимчасовий захист, який зупиняє висихання та проникнення інфекції.
Весняне лікування дерева
Коли температура стабільно вище +5°C, можна проводити повноцінну обробку:
- Зняти зимову пов’язку.
- Акуратно зачистити краї тріщини до зеленої тканини.
- Продезінфікувати 1-3% мідним купоросом або бордоською рідиною.
- Замазати садовим варом або глиняною бовтанкою з фунгіцидом.
- Переобмотати на 1-2 тижні, поки рана не затягнеться.
- Глиняна суміш "дихає" й часто працює краще за вар, пришвидшуючи регенерацію.
Як запобігти морозобоїнам
Надійний спосіб профілактики — побілка стовбурів. Білий шар відбиває сонячне світло та зменшує денний перегрів кори, усуваючи різкий температурний контраст. Якщо восени дерево не побілили, зробіть це у лютому під час відлиги — це найбільш ефективний захист від тріщин.
