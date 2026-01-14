Як лікувати тріщини на корі взимку - поради для порятунку дерев від морозобоїн

Обмотаний стовбур плодового дерева. Фото: Decorexpro

У січні та лютому дерева найбільше страждають від морозобоїн — глибоких тріщин, що виникають через різкі перепади температур. Такі ушкодження відкривають шлях інфекціям і можуть повністю знищити плодові дерева.

Новини.LIVE розповідає, як врятувати дерево взимку та які дії допоможуть повністю загоїти кору навесні.

Чому взимку утворюються морозобоїни

У сонячні дні кора з південного боку нагрівається, сокорух частково активізується. Вночі температура падає, волога всередині стовбура замерзає та розриває кору. Так з’являються поздовжні тріщини, через які у дерево потрапляють грибкові інфекції. Основні причини:

різкі добові перепади температур;

нагрівання кори сонцем;

замерзання соку в клітинах;

ослаблені та молоді дерева особливо вразливі.

Перша допомога взимку

Важливо не зачищати тріщини та не наносити садовий вар на морозі — він не приклеїться і лише погіршить ситуацію. Правильні дії:

Ізолювати рану дихаючим матеріалом.

Обмотати стовбур мішковиною, агроволокном або картоном.

Зафіксувати пов’язку мотузкою, не перетягуючи кору.

Не використовувати плівку, щоб уникнути запарювання.

Це тимчасовий захист, який зупиняє висихання та проникнення інфекції.

Весняне лікування дерева

Коли температура стабільно вище +5°C, можна проводити повноцінну обробку:

Зняти зимову пов’язку.

Акуратно зачистити краї тріщини до зеленої тканини.

Продезінфікувати 1-3% мідним купоросом або бордоською рідиною.

Замазати садовим варом або глиняною бовтанкою з фунгіцидом.

Переобмотати на 1-2 тижні, поки рана не затягнеться.

Глиняна суміш "дихає" й часто працює краще за вар, пришвидшуючи регенерацію.

Як запобігти морозобоїнам

Надійний спосіб профілактики — побілка стовбурів. Білий шар відбиває сонячне світло та зменшує денний перегрів кори, усуваючи різкий температурний контраст. Якщо восени дерево не побілили, зробіть це у лютому під час відлиги — це найбільш ефективний захист від тріщин.

