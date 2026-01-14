Відео
Головна Дім та город Зимові тріщини знищують сад — як вберегти дерева від загибелі

Зимові тріщини знищують сад — як вберегти дерева від загибелі

Ua ru
Дата публікації: 14 січня 2026 15:11
Як лікувати тріщини на корі взимку - поради для порятунку дерев від морозобоїн
Обмотаний стовбур плодового дерева. Фото: Decorexpro

У січні та лютому дерева найбільше страждають від морозобоїн — глибоких тріщин, що виникають через різкі перепади температур. Такі ушкодження відкривають шлях інфекціям і можуть повністю знищити плодові дерева.

Новини.LIVE розповідає, як врятувати дерево взимку та які дії допоможуть повністю загоїти кору навесні.

Читайте також:

Чому взимку утворюються морозобоїни

У сонячні дні кора з південного боку нагрівається, сокорух частково активізується. Вночі температура падає, волога всередині стовбура замерзає та розриває кору. Так з’являються поздовжні тріщини, через які у дерево потрапляють грибкові інфекції. Основні причини:

  • різкі добові перепади температур;
  • нагрівання кори сонцем;
  • замерзання соку в клітинах;
  • ослаблені та молоді дерева особливо вразливі.

Перша допомога взимку

Важливо не зачищати тріщини та не наносити садовий вар на морозі — він не приклеїться і лише погіршить ситуацію. Правильні дії:

  • Ізолювати рану дихаючим матеріалом.
  • Обмотати стовбур мішковиною, агроволокном або картоном.
  • Зафіксувати пов’язку мотузкою, не перетягуючи кору.
  • Не використовувати плівку, щоб уникнути запарювання.

Це тимчасовий захист, який зупиняє висихання та проникнення інфекції.

Весняне лікування дерева

Коли температура стабільно вище +5°C, можна проводити повноцінну обробку:

  • Зняти зимову пов’язку.
  • Акуратно зачистити краї тріщини до зеленої тканини.
  • Продезінфікувати 1-3% мідним купоросом або бордоською рідиною.
  • Замазати садовим варом або глиняною бовтанкою з фунгіцидом.
  • Переобмотати на 1-2 тижні, поки рана не затягнеться.
  • Глиняна суміш "дихає" й часто працює краще за вар, пришвидшуючи регенерацію.

Як запобігти морозобоїнам

Надійний спосіб профілактики — побілка стовбурів. Білий шар відбиває сонячне світло та зменшує денний перегрів кори, усуваючи різкий температурний контраст. Якщо восени дерево не побілили, зробіть це у лютому під час відлиги — це найбільш ефективний захист від тріщин.

Ми вже писали про те, які підживлення допомагають герані зацвісти раніше.

Раніше пояснювали те, що саме змінюється у високосний рік та на що звернути увагу під час посадок і догляду.

Детальніше розповідали про те, коли та як безпечно поливати сад взимку.

дерева зима морози поради сад
Леонід Волков - Редактор
Автор:
Леонід Волков
