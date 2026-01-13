Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelРинок нерухомостіFashionМандриДім та городПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімВійськова економікаТранспортМетеоАвтоКіно та серіалиМодаПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Дім та город Не збивайте лід з дерев — помилка, що може знищити сад

Не збивайте лід з дерев — помилка, що може знищити сад

Ua ru
Дата публікації: 13 січня 2026 05:03
Чому не можна збивати лід з дерев узимку - поради для безпечного догляду за садом
Лід на деревах. Фото: Freepik

Узимку дерева часто вкриваються льодом, але збивати його не можна — це призводить до ламання гілок і серйозних пошкоджень саду. Безпечніше дочекатися природного танення крижаної кірки.

Новини.LIVE розповідає, чому очищення льоду шкодить деревам і які правила догляду варто виконувати під час обледеніння.

Реклама
Читайте також:

Чому не можна збивати лід з дерев

Вкриті льодом гілки стають надзвичайно крихкими: навіть легке ударне очищення мітлою чи граблями може спричинити тріщини та злами. Сонце поступово прогріває гілки, і лід тане сам — без ризику для рослин. Будь-яке втручання лише посилює пошкодження та затримує відновлення дерева.

Як підготувати дерева до обледеніння

  • Видалити восени сухі, поламані та хворі гілки.
  • Проводити обрізання пізньої осені або на початку зими.
  • Позначити проблемні гілки стрічками ще влітку, щоб легко знайти їх узимку.

Що робити після крижаного шторму

  • Акуратно обрізати зламані гілки, що зависли або частково тримаються.
  • Оглянути стовбур і основні гілки на наявність тріщин.
  • Не втручатися зайвий раз — зайве очищення лише ускладнить пошкодження.

Коли лід справді небезпечний

Якщо гілки переламані або є структурні тріщини, дерево потребує термінового огляду. Вчасне видалення травмованих частин допоможе рослині швидше відновитися та зберегти форму. Такі пошкодження не можна залишати без уваги, бо вони здатні поширюватися й послаблювати все дерево.

Ми вже писали про те, як зимове підживлення рибним борошном підсилює майбутній урожай малини.

Раніше пояснювали те, як правильно сипати добрива по снігу, щоб рослини отримали максимум користі.

Детальніше розповідали про те, як часто поливати антуріум та яких помилок уникати, щоб рослина стабільно цвіла.

дерева зима поради сад догляд лід
Леонід Волков - Редактор
Автор:
Леонід Волков
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації