Чому не можна збивати лід з дерев узимку - поради для безпечного догляду за садом

Узимку дерева часто вкриваються льодом, але збивати його не можна — це призводить до ламання гілок і серйозних пошкоджень саду. Безпечніше дочекатися природного танення крижаної кірки.

Новини.LIVE розповідає, чому очищення льоду шкодить деревам і які правила догляду варто виконувати під час обледеніння.

Чому не можна збивати лід з дерев

Вкриті льодом гілки стають надзвичайно крихкими: навіть легке ударне очищення мітлою чи граблями може спричинити тріщини та злами. Сонце поступово прогріває гілки, і лід тане сам — без ризику для рослин. Будь-яке втручання лише посилює пошкодження та затримує відновлення дерева.

Як підготувати дерева до обледеніння

Видалити восени сухі, поламані та хворі гілки.

Проводити обрізання пізньої осені або на початку зими.

Позначити проблемні гілки стрічками ще влітку, щоб легко знайти їх узимку.

Що робити після крижаного шторму

Акуратно обрізати зламані гілки, що зависли або частково тримаються.

Оглянути стовбур і основні гілки на наявність тріщин.

Не втручатися зайвий раз — зайве очищення лише ускладнить пошкодження.

Коли лід справді небезпечний

Якщо гілки переламані або є структурні тріщини, дерево потребує термінового огляду. Вчасне видалення травмованих частин допоможе рослині швидше відновитися та зберегти форму. Такі пошкодження не можна залишати без уваги, бо вони здатні поширюватися й послаблювати все дерево.

