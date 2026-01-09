Відео
Головна Дім та город Як підготувати город до морозів у -20°C, щоб урожай вистояв

Як підготувати город до морозів у -20°C, щоб урожай вистояв

Ua ru
Дата публікації: 9 січня 2026 12:21
Мороз до -20°C в Україні - що зробити на городі для збереження врожаю
Дерева у зимовому саду. Фото: Decorexpro

Перед сильними морозами важливо встигнути провести кілька простих дій, які захистять дерева, кущі та грядки від пошкодження. Правильна підготовка допоможе зберегти урожай наступного сезону.

Новини.LIVE розповідає, що потрібно зробити зараз, щоб мороз не знищив сад і город.

Читайте також:

Укрийте кореневу систему дерев і ягідників

Мороз найсильніше шкодить кореням. Накрийте пристовбурові кола шаром мульчі 10-15 см: солома, листя, тирса, хвоя. Це збереже тепло і запобігатиме промерзанню ґрунту. Молоді саджанці варто додатково обмотати мішковиною або агроволокном.

Захистіть стовбури від морозобоїн

Різкі перепади температури спричиняють тріщини на корі. Побілка штамбів або обгортання нетканим матеріалом допоможе уникнути пошкоджень. Особливо важливо захистити яблуні, груші та кісточкові, які чутливі до ранніх і пізніх морозів.

Підготуйте ягідники та грядки

  • Малину пригніть до землі, щоб її вкрив сніг;
  • Смородину й аґрус замульчуйте біля основи;
  • Полуницю присипте соломою або агроволокном;
  • Озимі культури накрийте легким органічним шаром.

Такі дії зберігають бруньки, не дають кореням вимерзнути й забезпечують гарний старт навесні.

Подбайте про грядки та озимі

Грядки з полуницею варто присипати соломою чи агротканиною. Озимі культури — пшеницю, часник, цибулю — можна захистити легким шаром органіки, щоб уникнути вимерзання молодих корінців. Така підготовка зменшує ризик втрати врожаю після морозів.

Ми вже писали про те, які дати найкраще підходять для посіву перцю на розсаду.

Раніше пояснювали те, які самоцвіти підробляють найчастіше та на що звертати увагу в магазині.

Детальніше розповідали про те, яке насіння не варто висівати взимку.

морози поради город сад ефективні способи
Леонід Волков - Редактор
Автор:
Леонід Волков
