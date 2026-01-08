Відео
Головна Дім та город Перевірка дорогоцінних каменів — основні ознаки підробки

Перевірка дорогоцінних каменів — основні ознаки підробки

Дата публікації: 8 січня 2026 20:00
Як перевірити справжність дорогоцінних каменів - способи визначення підробки вдома
Чоловік тримає обручку з дорогоцінним камінням. Фото: iStockphoto

Підробки дорогоцінних каменів трапляються частіше, ніж здається: діаманти, рубіни й сапфіри імітують склом та синтетикою. Дізнайтеся, як перевірити натуральність каменю перед покупкою.

Новини.LIVE розповідає, які самоцвіти підробляють найчастіше та на що звертати увагу в магазині.

Які камені підробляють найчастіше

Гемологи пояснюють, що найбільше фальсифікують "велику четвірку":

  • діамант;
  • рубін;
  • сапфір;
  • смарагд.

Також часто імітують опали, перли, бурштин і бірюзу. Популярні підробки — фіаніт, муасаніт, скло, а також дуплети й триплети, що складаються з кількох шарів.

Які камені майже не підробляють

Економічно невигідно створювати синтетику для каменів середньої вартості. Рідко імітують:

  • кварц (гірський кришталь, аметист, цитрин);
  • топаз;
  • хризоліт;
  • гранати.

Деякі рідкісні мінерали, як танзаніт чи тааффеїт, складні для повної імітації, але підробки все одно трапляються.

Як перевірити камінь у магазині

Фахівці радять вимагати сертифікат від GIA, IGI, SSEF або HRD. Звертайте увагу на:

  • вагу — скло й імітації мають іншу густину;
  • вкраплення — натуральні камені рідко бувають "ідеально чистими";
  • ціну — суттєво занижена вартість свідчить про підробку чи сильне облагородження;
  • обладнання — у ювелірів можуть бути тестери теплопровідності та детектори синтетики.

Як перевірити камінь вдома

Домашні методи працюють лише орієнтовно, але можуть допомогти:

  • діамант довше залишається холодним;
  • крапля води на натуральному камені тримає форму;
  • через справжній діамант не видно олівцевої лінії;
  • тверді мінерали не дряпаються склом (але тест ризикований).

Надійний спосіб лише один — професійна діагностика, адже сучасні імітації часто майже не поступаються натуральним.

Ми вже писали про те, як уберегти сад від снігових навантажень та мінімізувати ризик зимових пошкоджень.

Раніше повідомлялося про те, як врятувати алое, що гине.

Також ми пояснювали те, які дерева варто обрізати першими та за яких умов це робити.

Леонід Волков - Редактор
Автор:
Леонід Волков
