Як перевірити справжність дорогоцінних каменів - способи визначення підробки вдома

Підробки дорогоцінних каменів трапляються частіше, ніж здається: діаманти, рубіни й сапфіри імітують склом та синтетикою. Дізнайтеся, як перевірити натуральність каменю перед покупкою.

Новини.LIVE розповідає, які самоцвіти підробляють найчастіше та на що звертати увагу в магазині.

Які камені підробляють найчастіше

Гемологи пояснюють, що найбільше фальсифікують "велику четвірку":

діамант;

рубін;

сапфір;

смарагд.

Також часто імітують опали, перли, бурштин і бірюзу. Популярні підробки — фіаніт, муасаніт, скло, а також дуплети й триплети, що складаються з кількох шарів.

Які камені майже не підробляють

Економічно невигідно створювати синтетику для каменів середньої вартості. Рідко імітують:

кварц (гірський кришталь, аметист, цитрин);

топаз;

хризоліт;

гранати.

Деякі рідкісні мінерали, як танзаніт чи тааффеїт, складні для повної імітації, але підробки все одно трапляються.

Як перевірити камінь у магазині

Фахівці радять вимагати сертифікат від GIA, IGI, SSEF або HRD. Звертайте увагу на:

вагу — скло й імітації мають іншу густину;

вкраплення — натуральні камені рідко бувають "ідеально чистими";

ціну — суттєво занижена вартість свідчить про підробку чи сильне облагородження;

обладнання — у ювелірів можуть бути тестери теплопровідності та детектори синтетики.

Як перевірити камінь вдома

Домашні методи працюють лише орієнтовно, але можуть допомогти:

діамант довше залишається холодним;

крапля води на натуральному камені тримає форму;

через справжній діамант не видно олівцевої лінії;

тверді мінерали не дряпаються склом (але тест ризикований).

Надійний спосіб лише один — професійна діагностика, адже сучасні імітації часто майже не поступаються натуральним.

