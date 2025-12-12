Як вибрати якісне насіння для розсади - поради, ознаки оригінальної продукції

Людина тримає насіння в руці. Фото: Pinterest

Городники активно купують насіння на розсаду, і ризик натрапити на підробку зростає разом із попитом. Ми пояснюємо, на які ознаки звертати увагу, щоб купити справді якісний матеріал.

Новини.LIVE ділиться простими порадами, що допоможуть обрати надійне насіння без помилок.

На що дивитися перед покупкою

Щоб вибрати якісне насіння, важливо звертати увагу на ключові характеристики. Купуйте продукцію лише у спеціалізованих магазинах або у перевірених продавців. Перед покупкою завжди порівнюйте інформацію на упаковці, щоб переконатися в її достовірності.

Обов’язково перевірте

Виробника: назва, адреса, контакти.

Тип насіння: сортове чи гібридне (позначка F1).

Дату фасування: має бути проставлена штемпелем, а не надрукована.

Вагу або кількість: орієнтуйтесь на розмір насіння (дрібне — до 1000 шт/г).

Відповідність ДСТУ 6006:2008.

Сортове чи гібридне: що обрати

Гібриди F1: стійкіші до хвороб, дають більший урожай, але не підходять для подальшого розмноження.

Сортове насіння: дешевше, але менш стійке; може мати позначки S1, S2 — покоління елітності.

Чи варто брати оброблене насіння

Дражоване: у вигляді кольорових драже, має кращу схожість і захист.

Інкрустоване: забарвлене, оброблене стимуляторами, зручне у висіві.

Головне правило

Обираючи насіння, завжди перевіряйте упаковку, обирайте перевіреного виробника та уникайте надто низьких цін — це найчастіша ознака підробки. Додатково звіряйте термін придатності та тип обробки, щоб отримати стабільну схожість.

