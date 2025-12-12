Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяМода та красаСмакШтабTravelТуризмРецептиДімРинок нерухомостіFashionМодаВійськова економікаКомпаніїМандриДім та городТранспортМетеоLifeПогодаАвтоКіно та серіалиЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортПсихологія 2025Шоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Life
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Інвестиції
Компанії
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Дім та город Перевір це перед покупкою насіння, щоб не втратити врожай

Перевір це перед покупкою насіння, щоб не втратити врожай

Ua ru
Дата публікації: 12 грудня 2025 23:49
Як вибрати якісне насіння для розсади - поради, ознаки оригінальної продукції
Людина тримає насіння в руці. Фото: Pinterest

Городники активно купують насіння на розсаду, і ризик натрапити на підробку зростає разом із попитом. Ми пояснюємо, на які ознаки звертати увагу, щоб купити справді якісний матеріал.

Новини.LIVE ділиться простими порадами, що допоможуть обрати надійне насіння без помилок.

Реклама
Читайте також:

На що дивитися перед покупкою

Щоб вибрати якісне насіння, важливо звертати увагу на ключові характеристики. Купуйте продукцію лише у спеціалізованих магазинах або у перевірених продавців. Перед покупкою завжди порівнюйте інформацію на упаковці, щоб переконатися в її достовірності.

Обов’язково перевірте

  • Виробника: назва, адреса, контакти.
  • Тип насіння: сортове чи гібридне (позначка F1).
  • Дату фасування: має бути проставлена штемпелем, а не надрукована.
  • Вагу або кількість: орієнтуйтесь на розмір насіння (дрібне — до 1000 шт/г).
  • Відповідність ДСТУ 6006:2008.

Сортове чи гібридне: що обрати

  • Гібриди F1: стійкіші до хвороб, дають більший урожай, але не підходять для подальшого розмноження.
  • Сортове насіння: дешевше, але менш стійке; може мати позначки S1, S2 — покоління елітності.

Чи варто брати оброблене насіння

  • Дражоване: у вигляді кольорових драже, має кращу схожість і захист.
  • Інкрустоване: забарвлене, оброблене стимуляторами, зручне у висіві.

Головне правило

Обираючи насіння, завжди перевіряйте упаковку, обирайте перевіреного виробника та уникайте надто низьких цін — це найчастіша ознака підробки. Додатково звіряйте термін придатності та тип обробки, щоб отримати стабільну схожість.

Ми вже писали про те, як доглядати за кущами під час зимового тепла, щоб уникнути стресу для рослин.

Раніше пояснювали те, коли і як правильно сіяти кріп у зиму, щоб отримати потужний весняний урожай.

Детальніше розповідали про те, які найважливіші зимові роботи варто виконати до свят.

поради город сад розсада ефективні способи насіння
Лариса Мусієнко - Редактор
Автор:
Лариса Мусієнко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації