Как выбрать качественные семена для рассады - советы, признаки оригинальной продукции

Огородники активно покупают семена на рассаду, и риск наткнуться на подделку растет вместе со спросом. Мы объясняем, на какие признаки обращать внимание, чтобы купить действительно качественный материал.

На что смотреть перед покупкой

Чтобы выбрать качественные семена, важно обращать внимание на ключевые характеристики. Покупайте продукцию только в специализированных магазинах или у проверенных продавцов. Перед покупкой всегда сравнивайте информацию на упаковке, чтобы убедиться в ее достоверности.

Обязательно проверьте

Производителя: название, адрес, контакты.

Тип семян: сортовые или гибридные (пометка F1).

Дату фасовки: должна быть проставлена штемпелем, а не напечатана.

Вес или количество: ориентируйтесь на размер семян (мелкие — до 1000 шт/г).

Соответствие ДСТУ 6006:2008.

Сортовые или гибридные: что выбрать

Гибриды F1: устойчивы к болезням, дают больший урожай, но не подходят для дальнейшего размножения.

Сортовые семена: дешевле, но менее устойчивы; могут иметь отметки S1, S2 — поколение элитности.

Стоит ли брать обработанные семена

Дражированные: в виде цветных драже, имеют лучшую всхожесть и защиту.

Инкрустированные: окрашенные, обработанные стимуляторами, удобные в высеве.

Главное правило

Выбирая семена, всегда проверяйте упаковку, выбирайте проверенного производителя и избегайте слишком низких цен — это самый частый признак подделки. Дополнительно сверяйте срок годности и тип обработки, чтобы получить стабильную всхожесть.

