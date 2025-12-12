Видео
Главная Дом и огород Проверьте это перед покупкой семян, чтобы не потерять урожай

Проверьте это перед покупкой семян, чтобы не потерять урожай

Ua ru
Дата публикации 12 декабря 2025 23:49
Как выбрать качественные семена для рассады - советы, признаки оригинальной продукции
Человек держит семена в руке. Фото: Pinterest

Огородники активно покупают семена на рассаду, и риск наткнуться на подделку растет вместе со спросом. Мы объясняем, на какие признаки обращать внимание, чтобы купить действительно качественный материал.

Новини.LIVE делится простыми советами, которые помогут выбрать надежные семена без ошибок.

Читайте также:

На что смотреть перед покупкой

Чтобы выбрать качественные семена, важно обращать внимание на ключевые характеристики. Покупайте продукцию только в специализированных магазинах или у проверенных продавцов. Перед покупкой всегда сравнивайте информацию на упаковке, чтобы убедиться в ее достоверности.

Обязательно проверьте

  • Производителя: название, адрес, контакты.
  • Тип семян: сортовые или гибридные (пометка F1).
  • Дату фасовки: должна быть проставлена штемпелем, а не напечатана.
  • Вес или количество: ориентируйтесь на размер семян (мелкие — до 1000 шт/г).
  • Соответствие ДСТУ 6006:2008.

Сортовые или гибридные: что выбрать

  • Гибриды F1: устойчивы к болезням, дают больший урожай, но не подходят для дальнейшего размножения.
  • Сортовые семена: дешевле, но менее устойчивы; могут иметь отметки S1, S2 — поколение элитности.

Стоит ли брать обработанные семена

  • Дражированные: в виде цветных драже, имеют лучшую всхожесть и защиту.
  • Инкрустированные: окрашенные, обработанные стимуляторами, удобные в высеве.

Главное правило

Выбирая семена, всегда проверяйте упаковку, выбирайте проверенного производителя и избегайте слишком низких цен — это самый частый признак подделки. Дополнительно сверяйте срок годности и тип обработки, чтобы получить стабильную всхожесть.

Мы уже писали о том, как ухаживать за кустами во время зимнего тепла, чтобы избежать стресса для растений.

Ранее объясняли то, когда и как правильно сеять укроп в зиму, чтобы получить мощный весенний урожай.

Подробнее рассказывали о том, какие самые важные зимние работы стоит выполнить до праздников.

советы огород сад рассада эффективные способы семена
Лариса Мусиенко - Редактор
Автор:
Лариса Мусиенко
