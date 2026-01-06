Що робити, якщо алое гниє - причини, як врятувати рослину та налагодити догляд

Алое в горщику на підвіконні. Фото: Pinterest

Якщо алое раптово м’якне, жовтіє або починає гнити, це сигнал про неправильний полив, освітлення чи стан коріння. Вчасно усунені причини дозволяють повністю відновити рослину і повернути їй здоровий ріст.

Новини.LIVE розповідає, як врятувати алое, що гине.

Чому алое починає гнити

Алое — сукулент, який не переносить перезволоження. Якщо ґрунт постійно мокрий, корені розм’якшуються, а листя стає м’яким і в’ялим. Недолік світла, стара земля або занадто тісний вазон також провокують гниття. Перші ознаки — пожовтіння, пониклі листки й м’яка основа стебла.

Як діяти в першу чергу

Вийміть алое з горщика й огляньте коріння. Усе темне, слизьке або м’яке — обрізайте до здорових тканин. Засохлі нижні листки також видаляють. Рослину пересаджують у свіжий, дренований субстрат і обов’язково скорочують полив: земля повинна добре просихати між поливами.

Освітлення та місце для відновлення

Алое потрібне яскраве розсіяне світло без прямого палючого сонця. Найкраще ставити на південному або західному вікні, але на відстані 20-30 см від скла. Вологість має бути низькою, а надмір тепла від батарей може пришвидшити гниття. Якщо рослина переросла горщик, її ділять або пересаджують у більший.

Якщо стан критичний — вирощуємо нове коріння

Коли здорових коренів майже не лишилось, алое можна повністю обрізати й укорінити верхівку у воді. За кілька тижнів відростають нові корінці, після чого рослину пересаджують у легкий ґрунт. Підживлення у цей період не рекомендують — важливо спочатку усунути причину хвороби. Якщо ж листя вкривається нальотом або липкістю, варто перевірити на шкідників: щитівку, борошнистого червця чи павутинного кліща.

