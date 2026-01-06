Видео
Україна
Главная Дом и огород Алоэ теряет листья и гниет — правильный алгоритм действий

Алоэ теряет листья и гниет — правильный алгоритм действий

Ua ru
Дата публикации 6 января 2026 19:45
Что делать, если алоэ гниет - причины, как спасти растение и наладить уход
Алоэ в горшке на подоконнике. Фото: Pinterest

Если алоэ внезапно мякнет, желтеет или начинает гнить, это сигнал о неправильном поливе, освещении или состоянии корней. Вовремя устраненные причины позволяют полностью восстановить растение и вернуть ему здоровый рост.

Новини.LIVE рассказывает, как спасти погибающее алоэ.

Читайте также:

Почему алоэ начинает гнить

Алоэ — суккулент, который не переносит переувлажнения. Если почва постоянно мокрая, корни размягчаются, а листья становятся мягкими и дряблыми. Недостаток света, старая земля или слишком тесный вазон также провоцируют гниение. Первые признаки — пожелтение, поникшие листья и мягкое основание стебля.

Как действовать в первую очередь

Выньте алоэ из горшка и осмотрите корни. Все темное, скользкое или мягкое — обрезайте до здоровых тканей. Засохшие нижние листья также удаляют. Растение пересаживают в свежий, дренированный субстрат и обязательно сокращают полив: земля должна хорошо просыхать между поливами.

Освещение и место для восстановления

Алоэ нужен яркий рассеянный свет без прямого палящего солнца. Лучше всего ставить на южном или западном окне, но на расстоянии 20-30 см от стекла. Влажность должна быть низкой, а избыток тепла от батарей может ускорить гниение. Если растение переросло горшок, его делят или пересаживают в больший.

Если состояние критическое — выращиваем новые корни

Когда здоровых корней почти не осталось, алоэ можно полностью обрезать и укоренить верхушку в воде. Через несколько недель отрастают новые корешки, после чего растение пересаживают в легкую почву. Подкормки в этот период не рекомендуют — важно сначала устранить причину болезни. Если же листья покрываются налетом или липкостью, стоит проверить на вредителей: щитовку, мучнистого червеца или паутинного клеща.

