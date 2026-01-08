Как проверить подлинность драгоценных камней - способы определения подделки дома

Мужчина держит обручальное кольцо с драгоценными камнями. Фото: iStockphoto

Подделки драгоценных камней встречаются чаще, чем кажется: бриллианты, рубины и сапфиры имитируют стеклом и синтетикой. Узнайте, как проверить натуральность камня перед покупкой.

Новини.LIVE рассказывает, какие самоцветы подделывают чаще всего и на что обращать внимание в магазине.

Реклама

Читайте также:

Какие камни подделывают чаще всего

Геммологи объясняют, что больше всего фальсифицируют "большую четверку":

бриллиант;

рубин;

сапфир;

изумруд.

Также часто имитируют опалы, жемчуг, янтарь и бирюзу. Популярные подделки — фианит, муасанит, стекло, а также дуплеты и триплеты, состоящие из нескольких слоев.

Какие камни почти не подделывают

Экономически невыгодно создавать синтетику для камней средней стоимости. Редко имитируют:

кварц (горный хрусталь, аметист, цитрин);

топаз;

хризолит;

гранаты.

Некоторые редкие минералы, как танзанит или тааффеит, сложны для полной имитации, но подделки все равно случаются.

Как проверить камень в магазине

Специалисты советуют требовать сертификат от GIA, IGI, SSEF или HRD. Обращайте внимание на:

вес — стекло и имитации имеют другую плотность;

вкрапления — натуральные камни редко бывают "идеально чистыми";

цену — существенно заниженная стоимость свидетельствует о подделке или сильном облагораживании;

оборудование — у ювелиров могут быть тестеры теплопроводности и детекторы синтетики.

Как проверить камень дома

Домашние методы работают лишь ориентировочно, но могут помочь:

бриллиант дольше остается холодным;

капля воды на натуральном камне держит форму;

через настоящий бриллиант не видно карандашной линии;

твердые минералы не царапаются стеклом (но тест рискованный).

Надежный способ только один — профессиональная диагностика, ведь современные имитации часто почти не уступают натуральным.

Мы уже писали о том, как уберечь сад от снежных нагрузок и минимизировать риск зимних повреждений.

Ранее сообщалось о том, как спасти погибающее алоэ.

Также мы объясняли то, какие деревья стоит обрезать первыми и при каких условиях это делать.