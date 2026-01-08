Как проверить подлинность драгоценных камней - способы определения подделки дома

Проверка драгоценных камней — основные признаки подделки
Подделки драгоценных камней встречаются чаще, чем кажется: бриллианты, рубины и сапфиры имитируют стеклом и синтетикой. Узнайте, как проверить натуральность камня перед покупкой.
Новини.LIVE рассказывает, какие самоцветы подделывают чаще всего и на что обращать внимание в магазине.
Какие камни подделывают чаще всего
Геммологи объясняют, что больше всего фальсифицируют "большую четверку":
- бриллиант;
- рубин;
- сапфир;
- изумруд.
Также часто имитируют опалы, жемчуг, янтарь и бирюзу. Популярные подделки — фианит, муасанит, стекло, а также дуплеты и триплеты, состоящие из нескольких слоев.
Какие камни почти не подделывают
Экономически невыгодно создавать синтетику для камней средней стоимости. Редко имитируют:
- кварц (горный хрусталь, аметист, цитрин);
- топаз;
- хризолит;
- гранаты.
Некоторые редкие минералы, как танзанит или тааффеит, сложны для полной имитации, но подделки все равно случаются.
Как проверить камень в магазине
Специалисты советуют требовать сертификат от GIA, IGI, SSEF или HRD. Обращайте внимание на:
- вес — стекло и имитации имеют другую плотность;
- вкрапления — натуральные камни редко бывают "идеально чистыми";
- цену — существенно заниженная стоимость свидетельствует о подделке или сильном облагораживании;
- оборудование — у ювелиров могут быть тестеры теплопроводности и детекторы синтетики.
Как проверить камень дома
Домашние методы работают лишь ориентировочно, но могут помочь:
- бриллиант дольше остается холодным;
- капля воды на натуральном камне держит форму;
- через настоящий бриллиант не видно карандашной линии;
- твердые минералы не царапаются стеклом (но тест рискованный).
Надежный способ только один — профессиональная диагностика, ведь современные имитации часто почти не уступают натуральным.
