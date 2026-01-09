Мороз до -20°C в Украине - что сделать на огороде для сохранения урожая

Деревья в зимнем саду. Фото: Decorexpro

Перед сильными морозами важно успеть провести несколько простых действий, которые защитят деревья, кусты и грядки от повреждения. Правильная подготовка поможет сохранить урожай следующего сезона.

Новини.LIVE рассказывает, что нужно сделать сейчас, чтобы мороз не уничтожил сад и огород.

Укройте корневую систему деревьев и ягодников

Мороз сильнее всего вредит корням. Накройте приствольный круг слоем мульчи 10-15 см: солома, листья, опилки, хвоя. Это сохранит тепло и предотвратит промерзание почвы. Молодые саженцы стоит дополнительно обмотать мешковиной или агроволокном.

Защитите стволы от морозобоин

Резкие перепады температуры вызывают трещины на коре. Побелка штамбов или обертывание нетканым материалом поможет избежать повреждений. Особенно важно защитить яблони, груши и косточковые, которые чувствительны к ранним и поздним морозам.

Подготовьте ягодники и грядки

Малину пригните к земле, чтобы ее укрыл снег;

Смородину и крыжовник замульчируйте у основания;

Клубнику присыпьте соломой или агроволокном;

Озимые культуры накройте легким органическим слоем.

Такие действия сохраняют почки, не дают корням вымерзнуть и обеспечивают хороший старт весной.

Позаботьтесь о грядках и озимых

Грядки с клубникой стоит присыпать соломой или агротканью. Озимые культуры — пшеницу, чеснок, лук — можно защитить легким слоем органики, чтобы избежать вымерзания молодых корешков. Такая подготовка уменьшает риск потери урожая после морозов.

