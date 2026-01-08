Видео
Эти семена не всходят зимой — какие культуры нельзя сеять

Эти семена не всходят зимой — какие культуры нельзя сеять

Дата публикации 8 января 2026 15:15
Какие семена нельзя сеять зимой - восемь культур для весеннего посева
Девушка держит семечки в руке. Фото: Freepik

Некоторые культуры нельзя высевать зимой в помещении, ведь они быстро ослабевают, вытягиваются и погибают после пересадки в грунт. Весенний прямой посев обеспечивает более сильные растения и лучший урожай.

Новини.LIVE объясняет, какие семена не стоит высевать зимой и почему эти культуры растут значительно лучше только в открытом грунте.

Читайте также:

Теплолюбивые культуры, которые нельзя высевать зимой

  • Кабачки; Кабачки;
  • Огурцы;
  • Дыни.

У этих растений большие и чувствительные корни, которые плохо переносят пересадку. Недостаточный зимний свет делает рассаду слабой, а перемещение в грунт задерживает развитие на несколько недель. Кроме того, ранний посев в помещении часто провоцирует быстрое перерастание, из-за чего растения теряют силу еще до высадки в огород.

Корнеплоды, страдающие в контейнерах

  • Морковь;
  • Редиска.

Корень деформируется из-за ограниченного пространства, а при пересадке повреждаются волоски, отвечающие за питание. Прямой посев дает ровные, сильные корнеплоды. Такие культуры лучше формируются в рыхлом открытом грунте, где корням ничего не мешает расти строго вниз и набирать массу.

Бобовые, которым нельзя нарушать корни

  • Фасоль;
  • Горох.

Бобовые плохо реагируют на пересадку и быстро гниют в зимних условиях. Посев в прогретую почву весной дает крепкие растения со здоровой корневой системой. Кроме того, прямой посев позволяет бобовым сразу формировать азотфиксирующие бактерии на корнях, что значительно повышает их производительность.

Зеленые культуры, которые не любят тепла

  • Шпинат;
  • Салат.

В тепле рассада перерастает и быстро горчит, а при пересадке вянет. Они лучше всходят в прохладной весенней почве. Достаточно высеять шпинат и салат сразу на грядку, чтобы получить плотные, сочные листья без риска стресса и потери вкуса.

Мы уже писали о том, какие даты лучше всего подходят для посева перца на рассаду.

Ранее объясняли то, как уберечь сад от снежных нагрузок и минимизировать риск зимних повреждений.

Подробнее рассказывали о том, что именно меняется в високосный год и на что обратить внимание при посадках и уходе.

урожай зима советы посев семена
Леонид Волков - Редактор
Автор:
Леонид Волков
