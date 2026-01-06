Что сеять на рассаду в январе - растения с длинной вегетацией и советы

Не ждите весны — какие растения стоит высеять уже сейчас
Пока большинство только входит в новогодний ритм, опытные огородники уже сеют первую рассаду. Некоторые культуры требуют раннего старта, чтобы успеть окрепнуть и дать лучший урожай.
Новини.LIVE рассказывает, какие растения стоит высевать в январе и почему это выгодно.
Почему январь — идеальный старт
Ранние посевы нужны растениям с длинным периодом вегетации. Посеянные в январе саженцы успевают окрепнуть, сформировать корневую систему и зацвести или дать урожай на несколько недель раньше поздних посевов. Главное условие — достаточное искусственное освещение.
Декоративные растения
Ранние посевы особенно важны для цветов, которые растут медленно.
- Эустома — всходит долго, без январского посева не успевает зацвести.
- Бегония — нуждается в длительном развитии.
- Петуния — для пышного цветения до лета ее сеют именно в январе.
- Лобелия — формирует нежные медленные побеги, поэтому ранний старт необходим.
Овощные культуры
Некоторые овощи также выигрывают от зимнего посева:
- Корневой сельдерей — вегетация до 200 дней, ранний посев дает крепкую рассаду.
- Лук-порей — формируется медленно, требует долгого периода роста.
- Перец и баклажаны — подходят для раннего посева, если выращивать первый урожай в теплице.
Важное правило для всех январских посевов
Рассада нуждается в 12-14 часах света ежедневно. Лампы должны работать с 7:00 до 21:00 — без этого растения вытянутся и ослабнут. Правильное освещение гарантирует крепкие саженцы и ранний урожай.
