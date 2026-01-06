Что сеять на рассаду в январе - растения с длинной вегетацией и советы

Рассада в контейнерах. Фото: Pinterest

Пока большинство только входит в новогодний ритм, опытные огородники уже сеют первую рассаду. Некоторые культуры требуют раннего старта, чтобы успеть окрепнуть и дать лучший урожай.

Новини.LIVE рассказывает, какие растения стоит высевать в январе и почему это выгодно.

Реклама

Читайте также:

Почему январь — идеальный старт

Ранние посевы нужны растениям с длинным периодом вегетации. Посеянные в январе саженцы успевают окрепнуть, сформировать корневую систему и зацвести или дать урожай на несколько недель раньше поздних посевов. Главное условие — достаточное искусственное освещение.

Декоративные растения

Ранние посевы особенно важны для цветов, которые растут медленно.

Эустома — всходит долго, без январского посева не успевает зацвести.

Бегония — нуждается в длительном развитии.

Петуния — для пышного цветения до лета ее сеют именно в январе.

Лобелия — формирует нежные медленные побеги, поэтому ранний старт необходим.

Овощные культуры

Некоторые овощи также выигрывают от зимнего посева:

Корневой сельдерей — вегетация до 200 дней, ранний посев дает крепкую рассаду.

Лук-порей — формируется медленно, требует долгого периода роста.

Перец и баклажаны — подходят для раннего посева, если выращивать первый урожай в теплице.

Важное правило для всех январских посевов

Рассада нуждается в 12-14 часах света ежедневно. Лампы должны работать с 7:00 до 21:00 — без этого растения вытянутся и ослабнут. Правильное освещение гарантирует крепкие саженцы и ранний урожай.

Мы уже писали о том, как правильно утеплить окна и какие способы работают лучше всего.

Ранее объясняли то, какие дрова выбрать для стабильного и эффективного отопления.

Подробнее рассказывали о том, как простой раствор помогает сохранить хвою зеленой надолго.