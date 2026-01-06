Що сіяти на розсаду в січні - рослини із довгою вегетацією та поради

Розсада у контейнерах. Фото: Pinterest

Поки більшість лише входить у новорічний ритм, досвідчені городники вже сіють першу розсаду. Деякі культури потребують раннього старту, щоб встигнути зміцніти та дати кращий урожай.

Новини.LIVE розповідає, які рослини варто висівати у січні та чому це вигідно.

Реклама

Читайте також:

Чому січень — ідеальний старт

Ранні посіви потрібні рослинам із довгим періодом вегетації. Посіяні в січні саджанці встигають зміцніти, сформувати кореневу систему та зацвісти чи дати врожай на кілька тижнів раніше за пізні посіви. Головна умова — достатнє штучне освітлення.

Декоративні рослини

Ранні посіви особливо важливі для квітів, які ростуть повільно.

Еустома — сходить довго, без січневого посіву не встигає зацвісти.

Бегонія — потребує тривалого розвитку.

Петунія — для пишного цвітіння до літа її сіють саме в січні.

Лобелія — формує ніжні повільні пагони, тому ранній старт необхідний.

Овочеві культури

Деякі овочі також виграють від зимового посіву:

Коренева селера — вегетація до 200 днів, ранній посів дає міцну розсаду.

Цибуля-порей — формується повільно, потребує довгого періоду росту.

Перець і баклажани — підходять для раннього посіву, якщо вирощувати перший урожай у теплиці.

Важливе правило для всіх січневих посівів

Розсада потребує 12-14 годин світла щодня. Лампи мають працювати з 7:00 до 21:00 — без цього рослини витягнуться й ослабнуть. Правильне освітлення гарантує міцні саджанці та ранній урожай.

Ми вже писали про те, як правильно утеплити вікна та які способи працюють найкраще.

Раніше пояснювали те, які дрова обрати для стабільного та ефективного опалення.

Детальніше розповідали про те, як простий розчин допомагає зберегти хвою зеленою надовго.