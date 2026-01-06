Відео
Головна Дім та город Не чекайте весни — які рослини варто висіяти вже зараз

Не чекайте весни — які рослини варто висіяти вже зараз

Ua ru
Дата публікації: 6 січня 2026 16:54
Що сіяти на розсаду в січні - рослини із довгою вегетацією та поради
Розсада у контейнерах. Фото: Pinterest

Поки більшість лише входить у новорічний ритм, досвідчені городники вже сіють першу розсаду. Деякі культури потребують раннього старту, щоб встигнути зміцніти та дати кращий урожай.

Новини.LIVE розповідає, які рослини варто висівати у січні та чому це вигідно.

Читайте також:

Чому січень — ідеальний старт

Ранні посіви потрібні рослинам із довгим періодом вегетації. Посіяні в січні саджанці встигають зміцніти, сформувати кореневу систему та зацвісти чи дати врожай на кілька тижнів раніше за пізні посіви. Головна умова — достатнє штучне освітлення.

Декоративні рослини

Ранні посіви особливо важливі для квітів, які ростуть повільно.

  • Еустома — сходить довго, без січневого посіву не встигає зацвісти.
  • Бегонія — потребує тривалого розвитку.
  • Петунія — для пишного цвітіння до літа її сіють саме в січні.
  • Лобелія — формує ніжні повільні пагони, тому ранній старт необхідний.

Овочеві культури

Деякі овочі також виграють від зимового посіву:

  • Коренева селера — вегетація до 200 днів, ранній посів дає міцну розсаду.
  • Цибуля-порей — формується повільно, потребує довгого періоду росту.
  • Перець і баклажани — підходять для раннього посіву, якщо вирощувати перший урожай у теплиці.

Важливе правило для всіх січневих посівів

Розсада потребує 12-14 годин світла щодня. Лампи мають працювати з 7:00 до 21:00 — без цього рослини витягнуться й ослабнуть. Правильне освітлення гарантує міцні саджанці та ранній урожай.

Леонід Волков - Редактор
Автор:
Леонід Волков
