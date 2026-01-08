Яке насіння не можна сіяти взимку - вісім культур для весняного посіву

Дівчина тримає насіння в руці. Фото: Freepik

Деякі культури не можна висівати взимку в приміщенні, адже вони швидко слабшають, витягуються та гинуть після пересадки в ґрунт. Весняний прямий посів забезпечує сильніші рослини та кращий урожай.

Новини.LIVE пояснює, яке насіння не варто висівати взимку і чому ці культури ростуть значно краще лише у відкритому ґрунті.

Теплолюбні культури, які не можна висівати взимку

Кабачки;

Огірки;

Дині.

У цих рослин велике й чутливе коріння, яке погано переносить пересадження. Недостатнє зимове світло робить розсаду слабкою, а переміщення в ґрунт затримує розвиток на кілька тижнів. Крім того, ранній посів у приміщенні часто провокує швидке переростання, через що рослини втрачають силу ще до висадки у город.

Коренеплоди, що страждають у контейнерах

Морква;

Редиска.

Корінь деформується через обмежений простір, а при пересадженні пошкоджуються волоски, що відповідають за живлення. Прямий посів дає рівні, сильні коренеплоди. Такі культури краще формуються в пухкому відкритому ґрунті, де корінню нічого не заважає рости строго вниз і набирати масу.

Бобові, яким не можна порушувати коріння

Квасоля;

Горох.

Бобові погано реагують на пересадку та швидко гниють у зимових умовах. Посів у прогрітий ґрунт навесні дає міцні рослини зі здоровою кореневою системою. Крім того, прямий посів дозволяє бобовим одразу формувати азотфіксуючі бактерії на корінні, що значно підвищує їхню продуктивність.

Зелені культури, що не люблять тепла

Шпинат;

Салат.

У теплі розсада переростає й швидко гірчить, а при пересадженні в’яне. Вони краще сходять у прохолодному весняному ґрунті. Достатньо висіяти шпинат і салат одразу на грядку, щоб отримати щільні, соковиті листки без ризику стресу та втрати смаку.

