Догляд за антуріумом — як уникнути помилок у поливі

Догляд за антуріумом — як уникнути помилок у поливі

Ua ru
Дата публікації: 10 січня 2026 17:00
Як поливати антуріум - правильний режим вологи та поради для тривалого цвітіння
Квіти антуріуму. Фото: Freepik

Антуріум потребує точного режиму поливу, адже надлишок або нестача вологи швидко шкодять рослині та скорочують період цвітіння. Правильний догляд допоможе зберегти декоративність на роки.

Новини.LIVE розповідає, як часто поливати антуріум та яких помилок уникати, щоб рослина стабільно цвіла.

Читайте також:

Основні правила поливу антуріума

Антуріум походить із тропічних лісів, тому потребує помірної та стабільної вологості. Поливайте рослину лише тоді, коли верхній шар ґрунту підсох.

  • Влітку: кожні 3-4 дні.
  • Взимку: раз на 7-10 днів.

Використовуйте відстояну воду кімнатної температури та завжди зливайте надлишок із піддона.

Типові помилки, що шкодять рослині

Надмірний полив спричиняє гниття коренів, а нестача вологи — пожовтіння листя. Уникайте прямого сонця та густої тіні: освітлення повинно бути розсіяним. Горщик має мати дренажні отвори, а ґрунт — бути легким і повітропроникним.

Додатковий догляд для довгого цвітіння

Підживлюйте антуріум добривами для квітучих рослин раз на три тижні з весни до осені. Раз на 2-3 роки пересаджуйте квітку в новий субстрат. При правильному поливі та догляді антуріум зберігає яскраве листя й рясне цвітіння багато років.

Спостерігайте за реакцією рослини: здоровий антуріум має щільне блискуче листя та стабільно формує нові квітконоси — це ознака правильного режиму вологи.

Ми вже писали про те, які сорти груш переживуть морози та як підготувати дерева до зими.

Раніше пояснювали те, як правильно використовувати цитрусові шкірки в побуті, кулінарії та для догляду за садом.

Детальніше розповідали про те, як недорого посилити теплоізоляцію взуття та уникнути переохолодження.

Леонід Волков - Редактор
Автор:
Леонід Волков
