Как поливать антуриум - правильный режим влаги и советы для длительного цветения

Уход за антуриумом — как избежать ошибок в поливе
Антуриум требует точного режима полива, ведь избыток или недостаток влаги быстро вредят растению и сокращают период цветения. Правильный уход поможет сохранить декоративность на годы.
Новини.LIVE рассказывает, как часто поливать антуриум и каких ошибок избегать, чтобы растение стабильно цвело.
Основные правила полива антуриума
Антуриум происходит из тропических лесов, поэтому требует умеренной и стабильной влажности. Поливайте растение только тогда, когда верхний слой почвы подсох.
- Летом: каждые 3-4 дня.
- Зимой: раз в 7-10 дней.
Используйте отстоянную воду комнатной температуры и всегда сливайте излишек из поддона.
Типичные ошибки, которые вредят растению
Чрезмерный полив вызывает гниение корней, а недостаток влаги — пожелтение листьев. Избегайте прямого солнца и густой тени: освещение должно быть рассеянным. Горшок должен иметь дренажные отверстия, а почва — быть легкой и воздухопроницаемой.
Дополнительный уход для долгого цветения
Подкармливайте антуриум удобрениями для цветущих растений раз в три недели с весны до осени. Раз в 2-3 года пересаживайте цветок в новый субстрат. При правильном поливе и уходе антуриум сохраняет яркую листву и обильное цветение много лет.
Наблюдайте за реакцией растения: здоровый антуриум имеет плотную блестящую листву и стабильно формирует новые цветоносы — это признак правильного режима влаги.
