Как поливать антуриум - правильный режим влаги и советы для длительного цветения

Антуриум требует точного режима полива, ведь избыток или недостаток влаги быстро вредят растению и сокращают период цветения. Правильный уход поможет сохранить декоративность на годы.

Новини.LIVE рассказывает, как часто поливать антуриум и каких ошибок избегать, чтобы растение стабильно цвело.

Основные правила полива антуриума

Антуриум происходит из тропических лесов, поэтому требует умеренной и стабильной влажности. Поливайте растение только тогда, когда верхний слой почвы подсох.

Летом: каждые 3-4 дня.

Зимой: раз в 7-10 дней.

Используйте отстоянную воду комнатной температуры и всегда сливайте излишек из поддона.

Типичные ошибки, которые вредят растению

Чрезмерный полив вызывает гниение корней, а недостаток влаги — пожелтение листьев. Избегайте прямого солнца и густой тени: освещение должно быть рассеянным. Горшок должен иметь дренажные отверстия, а почва — быть легкой и воздухопроницаемой.

Дополнительный уход для долгого цветения

Подкармливайте антуриум удобрениями для цветущих растений раз в три недели с весны до осени. Раз в 2-3 года пересаживайте цветок в новый субстрат. При правильном поливе и уходе антуриум сохраняет яркую листву и обильное цветение много лет.

Наблюдайте за реакцией растения: здоровый антуриум имеет плотную блестящую листву и стабильно формирует новые цветоносы — это признак правильного режима влаги.

