Как утеплить ноги зимой - что положить под стельку и как правильно это сделать

Не будете мерзнуть в мороз — проверенный способ утеплить обувь
В сильный мороз ноги холодеют даже в зимней обуви, но простая подкладка под стельку способна быстро вернуть тепло. Эксперты объясняют, что использовать и как правильно разместить утеплитель.
Новини.LIVE рассказывает, как недорого усилить теплоизоляцию обуви и избежать переохлаждения.
Самая эффективная подкладка под стельку
Самый быстрый способ согреть ноги — подложить под стельку фольгу, вырезанную по форме стопы. Она создает теплоотражающий барьер и препятствует проникновению холода снизу. Для лучшей вентиляции делают несколько небольших отверстий. Такой метод подходит для срочного утепления, когда нужно быстро согреться на морозе.
Альтернативы
- Строительный теплоотражатель — более плотный и долговечный.
- Готовые фольгированные стельки — работают по принципу термоса.
Как правильно укладывать утеплитель
Фольгированная стелька имеет два способа использования:
- Фольгой вниз — лучше для ходьбы; тепло от стоп сохраняется в войлоке, а фольга блокирует холод с подошвы.
- Фольгой вверх — тепло стоп отражается обратно, но ноги могут потеть, а стелька скользит.
Для активного движения выбирают первый вариант, для сидячей работы или длительного пребывания без движения — второй.
Почему ноги все равно могут мерзнуть
Иногда проблема не в подкладке, а в обуви или общих условиях. Самые распространенные причины:
- тонкая или промокающая подошва;
- синтетические или хлопчатобумажные носки;
- плохая циркуляция воздуха в обуви;
- неправильный размер или материалы;
- холод и влага, проникающие через мембранные вставки.
Для зимних прогулок лучше выбирать шерстяные носки, непромокаемую кожаную обувь и поддерживать движение — так тепло вырабатывается естественным путем.
