Как утеплить ноги зимой - что положить под стельку и как правильно это сделать

В сильный мороз ноги холодеют даже в зимней обуви, но простая подкладка под стельку способна быстро вернуть тепло. Эксперты объясняют, что использовать и как правильно разместить утеплитель.

Новини.LIVE рассказывает, как недорого усилить теплоизоляцию обуви и избежать переохлаждения.

Самая эффективная подкладка под стельку

Самый быстрый способ согреть ноги — подложить под стельку фольгу, вырезанную по форме стопы. Она создает теплоотражающий барьер и препятствует проникновению холода снизу. Для лучшей вентиляции делают несколько небольших отверстий. Такой метод подходит для срочного утепления, когда нужно быстро согреться на морозе.

Альтернативы

Строительный теплоотражатель — более плотный и долговечный.

Готовые фольгированные стельки — работают по принципу термоса.

Как правильно укладывать утеплитель

Фольгированная стелька имеет два способа использования:

Фольгой вниз — лучше для ходьбы; тепло от стоп сохраняется в войлоке, а фольга блокирует холод с подошвы.

Фольгой вверх — тепло стоп отражается обратно, но ноги могут потеть, а стелька скользит.

Для активного движения выбирают первый вариант, для сидячей работы или длительного пребывания без движения — второй.

Почему ноги все равно могут мерзнуть

Иногда проблема не в подкладке, а в обуви или общих условиях. Самые распространенные причины:

тонкая или промокающая подошва;

синтетические или хлопчатобумажные носки;

плохая циркуляция воздуха в обуви;

неправильный размер или материалы;

холод и влага, проникающие через мембранные вставки.

Для зимних прогулок лучше выбирать шерстяные носки, непромокаемую кожаную обувь и поддерживать движение — так тепло вырабатывается естественным путем.

