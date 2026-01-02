Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортМетеоАвтоКино и сериалыМодаПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Life
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Дом и огород Сильный мороз не проблема — выбор груш с высокой выносливостью

Сильный мороз не проблема — выбор груш с высокой выносливостью

Ua ru
Дата публикации 2 января 2026 03:13
Морозостойкие сорта груш для холодного климата - описание, урожайность и советы садоводам
Груши растут в саду. Фото: Freepik

Некоторые сорта груш способны выдерживать даже суровые зимы и стабильно плодоносить без потерь урожайности. Агрономы выделяют разновидности, которые хорошо адаптированы к холоду и подходят для выращивания в большинстве регионов Украины.

Новини.LIVE рассказывают, какие сорта груш переживут морозы и как подготовить деревья к зиме.

Реклама
Читайте также:

Лучшие морозостойкие сорта груш

Не все груши одинаково переносят холод, но некоторые сорта способны выдержать морозы до -30°C и давать стабильный урожай. Агрономы советуют обратить внимание на проверенные варианты. Такие сорта сохраняют продуктивность даже после резких температурных перепадов, что делает их надежными для садоводов в холодных регионах.

Лесная красавица

Известна морозостойким характером и сладкими сочными плодами с нежной мякотью. Хорошо подходит для свежего потребления. Сорт быстро адаптируется к различным условиям выращивания и стабильно плодоносит даже после холодных зим.

Зимняя радость

Выдерживает морозы до -30°C. Имеет ароматные груши со сладко-кислым вкусом. Подходит и для еды, и для зимних заготовок. Сорт отличается стабильной урожайностью и хорошо переносит резкие изменения погоды в течение сезона.

Морозко

Сорт, который переживает даже самые суровые зимы без укрытия. Плоды среднего размера, мягкие и нежные — идеальны для десертов. Дерево быстро восстанавливается после морозов и сохраняет стабильную урожайность в холодных регионах.

Снежная королева

Хорошо хранится благодаря плотной кожуре. Ароматные, сочные плоды созревают осенью и могут лежать длительное время. Сорт известен устойчивостью к морозам и болезням, поэтому легко переносит холодные зимы без потери урожая.

Как подготовить груши к сильным морозам

Чтобы деревья легко пережили холода, важно:

  • обрезать сухие и поврежденные ветки;
  • мульчировать почву под деревьями;
  • обеспечить полив в сухие периоды;
  • подкормить растения органическими или минеральными удобрениями.

Такие простые меры помогают сохранить деревьям силу и обеспечить хороший урожай в следующем сезоне.

Мы уже писали о том, какой раствор помогает земле стать более плодородной к весне.

Ранее объясняли то, зачем перекапывать кусты зимой и как сделать это правильно.

Подробнее рассказывали о том, какие удобрения стоит использовать зимой и как получить максимальный эффект.

деревья советы огород сад груша сорт
Лариса Мусиенко - Редактор
Автор:
Лариса Мусиенко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации