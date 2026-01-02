Морозостійкі сорти груш для холодного клімату - опис, врожайність і поради садівникам

Груші ростуть у саду. Фото: Freepik

Деякі сорти груш здатні витримувати навіть суворі зими й стабільно плодоносити без втрат урожайності. Агрономи виділяють різновиди, які добре адаптовані до холоду та підходять для вирощування у більшості регіонів України.

Новини.LIVE розповідають, які сорти груш переживуть морози та як підготувати дерева до зими.

Найкращі морозостійкі сорти груш

Не всі груші однаково переносять холод, але деякі сорти здатні витримати морози до -30°C і давати стабільний урожай. Агрономи радять звернути увагу на перевірені варіанти. Такі сорти зберігають продуктивність навіть після різких температурних перепадів, що робить їх надійними для садівників у холодних регіонах.

Лісова красуня

Відома морозостійким характером і солодкими соковитими плодами з ніжною м’якоттю. Добре підходить для свіжого споживання. Сорт швидко адаптується до різних умов вирощування й стабільно плодоносить навіть після холодних зим.

Зимова радість

Витримує морози до -30°C. Має ароматні груші з солодко-кислим смаком. Підходить і для їжі, і для зимових заготовок. Сорт вирізняється стабільною врожайністю та добре переносить різкі зміни погоди впродовж сезону.

Морозко

Сорт, який переживає навіть найсуворіші зими без укриття. Плоди середнього розміру, м’які та ніжні — ідеальні для десертів. Дерево швидко відновлюється після морозів і зберігає стабільну врожайність у холодних регіонах.

Снігова королева

Добре зберігається завдяки щільній шкірці. Ароматні, соковиті плоди дозрівають восени та можуть лежати тривалий час. Сорт відомий стійкістю до морозів і хвороб, тому легко переносить холодні зими без втрати урожаю.

Як підготувати груші до сильних морозів

Щоб дерева легко пережили холод, важливо:

обрізати сухі та пошкоджені гілки;

мульчувати ґрунт під деревами;

забезпечити полив у сухі періоди;

підживити рослини органічними або мінеральними добривами.

Такі прості заходи допомагають зберегти деревам силу та забезпечити гарний урожай наступного сезону.

