Почему нельзя сбивать лед с деревьев зимой - советы для безопасного ухода за садом

Не сбивайте лед с деревьев — ошибка, которая может уничтожить сад
Зимой деревья часто покрываются льдом, но сбивать его нельзя — это приводит к ломанию веток и серьезным повреждениям сада. Безопаснее дождаться естественного таяния ледяной корки.
Новини.LIVE рассказывает, почему очистка льда вредит деревьям и какие правила ухода стоит выполнять во время обледенения.
Почему нельзя сбивать лед с деревьев
Покрытые льдом ветви становятся чрезвычайно хрупкими: даже легкая ударная очистка метлой или граблями может вызвать трещины и изломы. Солнце постепенно прогревает ветви, и лед тает сам — без риска для растений. Любое вмешательство только усиливает повреждения и задерживает восстановление дерева.
Как подготовить деревья к обледенению
- Удалить осенью сухие, поломанные и больные ветви.
- Проводить обрезку поздней осенью или в начале зимы.
- Обозначить проблемные ветви лентами еще летом, чтобы легко найти их зимой.
Что делать после ледяного шторма
- Аккуратно обрезать сломанные, зависшие или частично держащиеся ветви.
- Осмотреть ствол и основные ветви на наличие трещин.
- Не вмешиваться лишний раз — лишняя очистка только усложнит повреждения.
Когда лед действительно опасен
Если ветви переломаны или есть структурные трещины, дерево требует срочного осмотра. Своевременное удаление травмированных частей поможет растению быстрее восстановиться и сохранить форму. Такие повреждения нельзя оставлять без внимания, потому что они способны распространяться и ослаблять все дерево.
