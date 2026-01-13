Почему нельзя сбивать лед с деревьев зимой - советы для безопасного ухода за садом

Лед на деревьях. Фото: Freepik

Зимой деревья часто покрываются льдом, но сбивать его нельзя — это приводит к ломанию веток и серьезным повреждениям сада. Безопаснее дождаться естественного таяния ледяной корки.

Новини.LIVE рассказывает, почему очистка льда вредит деревьям и какие правила ухода стоит выполнять во время обледенения.

Почему нельзя сбивать лед с деревьев

Покрытые льдом ветви становятся чрезвычайно хрупкими: даже легкая ударная очистка метлой или граблями может вызвать трещины и изломы. Солнце постепенно прогревает ветви, и лед тает сам — без риска для растений. Любое вмешательство только усиливает повреждения и задерживает восстановление дерева.

Как подготовить деревья к обледенению

Удалить осенью сухие, поломанные и больные ветви.

Проводить обрезку поздней осенью или в начале зимы.

Обозначить проблемные ветви лентами еще летом, чтобы легко найти их зимой.

Что делать после ледяного шторма

Аккуратно обрезать сломанные, зависшие или частично держащиеся ветви.

Осмотреть ствол и основные ветви на наличие трещин.

Не вмешиваться лишний раз — лишняя очистка только усложнит повреждения.

Когда лед действительно опасен

Если ветви переломаны или есть структурные трещины, дерево требует срочного осмотра. Своевременное удаление травмированных частей поможет растению быстрее восстановиться и сохранить форму. Такие повреждения нельзя оставлять без внимания, потому что они способны распространяться и ослаблять все дерево.

