Главная Дом и огород Не сбивайте лед с деревьев — ошибка, которая может уничтожить сад

Не сбивайте лед с деревьев — ошибка, которая может уничтожить сад

Ua ru
Дата публикации 13 января 2026 05:03
Почему нельзя сбивать лед с деревьев зимой - советы для безопасного ухода за садом
Лед на деревьях. Фото: Freepik

Зимой деревья часто покрываются льдом, но сбивать его нельзя — это приводит к ломанию веток и серьезным повреждениям сада. Безопаснее дождаться естественного таяния ледяной корки.

Новини.LIVE рассказывает, почему очистка льда вредит деревьям и какие правила ухода стоит выполнять во время обледенения.

Читайте также:

Почему нельзя сбивать лед с деревьев

Покрытые льдом ветви становятся чрезвычайно хрупкими: даже легкая ударная очистка метлой или граблями может вызвать трещины и изломы. Солнце постепенно прогревает ветви, и лед тает сам — без риска для растений. Любое вмешательство только усиливает повреждения и задерживает восстановление дерева.

Как подготовить деревья к обледенению

  • Удалить осенью сухие, поломанные и больные ветви.
  • Проводить обрезку поздней осенью или в начале зимы.
  • Обозначить проблемные ветви лентами еще летом, чтобы легко найти их зимой.

Что делать после ледяного шторма

  • Аккуратно обрезать сломанные, зависшие или частично держащиеся ветви.
  • Осмотреть ствол и основные ветви на наличие трещин.
  • Не вмешиваться лишний раз — лишняя очистка только усложнит повреждения.

Когда лед действительно опасен

Если ветви переломаны или есть структурные трещины, дерево требует срочного осмотра. Своевременное удаление травмированных частей поможет растению быстрее восстановиться и сохранить форму. Такие повреждения нельзя оставлять без внимания, потому что они способны распространяться и ослаблять все дерево.

Мы уже писали о том, как зимняя подкормка рыбной мукой усиливает будущий урожай малины.

Ранее объясняли то, как правильно сыпать удобрения по снегу, чтобы растения получили максимум пользы.

Подробнее рассказывали о том, как часто поливать антуриум и каких ошибок избегать, чтобы растение стабильно цвело.

деревья зима советы сад уход лед
Леонид Волков - Редактор
Автор:
Леонид Волков
