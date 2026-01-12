Видео
Главная Дом и огород Зимняя подкормка по снегу — секрет раннего старта

Зимняя подкормка по снегу — секрет раннего старта

Ua ru
Дата публикации 12 января 2026 07:05
Какие удобрения вносить по снегу зимой - польза, правила и ошибки
Заснеженный сад. Фото: iStockphoto

Внесение удобрений по снегу в феврале считают одним из самых эффективных приемов для будущего урожая. Талая вода равномерно доставляет питательные вещества прямо к корням без лишнего стресса для растений.

Новини.LIVE рассказывает, как правильно сыпать удобрения по снегу, чтобы растения получили максимум пользы и дали сильный старт весной.

Почему удобрения по снегу работают

Зимой растения не находятся в полном покое — под снегом уже начинаются подготовительные процессы. Во время таяния снега питательные вещества постепенно растворяются и мягко проникают в почву. Такая схема позволяет избежать резкой перегрузки корней и потерь удобрений.

Какие культуры лучше всего реагируют

Подкормка по снегу особенно эффективна для:

  • плодовых деревьев;
  • ягодных кустарников;
  • газонов;
  • многолетних цветов.

Эти растения просыпаются рано и сразу используют питательные вещества для роста.

Преимущества зимнего внесения удобрений

Среди главных плюсов:

  • равномерное поступление питания с талой водой;
  • минимальные потери азота;
  • лучшее усвоение фосфора;
  • экономия времени весной.

На ровных участках удобрения не смывает, а они работают именно там, где нужно.

Важные правила внесения

Сыпать удобрения стоит только по уплотненному снегу и избегать резких оттепелей с потоками воды. Умеренность и правильный момент — главные условия, чтобы подкормка по снегу дала максимальный эффект и не навредила почве.

Леонид Волков - Редактор
Автор:
Леонид Волков
