Как подкормить малину зимой рыбной мукой - нормы внесения и способ увеличить урожай вдвое

Подкормка малины на огороде. Фото: Freepik

Чтобы малина дала сладкий и обильный урожай в 2026 году, важно подкормить кусты уже зимой. Один простой продукт работает лучше дорогих удобрений и обеспечивает сильный старт весной.

Новини.LIVE рассказывает, как зимняя подкормка рыбной мукой усиливает будущий урожай малины.

Реклама

Читайте также:

Почему малина нуждается в подкормке зимой

Кусты малины тратят много ресурсов на зимовку, поэтому качественное удобрение помогает им быстрее восстановиться весной. Чем крепче старт, тем больше цветов образуется во время цветения, а значит — больше ягод. Без правильного питания малина может стать водянистой и малосладкой.

Рыбная мука — самая выгодная "зимняя подкормка"

Это недорогое, но очень питательное удобрение содержит белки, микроэлементы и природные стимуляторы роста. Его преимущества:

улучшает зимостойкость кустов;

активизирует весенний рост;

повышает количество бутонов;

делает ягоды более сладкими и сочными.

Именно поэтому рыбная мука часто работает лучше комплексных удобрений.

Как правильно внести рыбную муку зимой

Достаточно насыпать примерно стакан под каждый куст малины. Зимой удобрение вносят в сухом виде — оно постепенно усваивается, давая корням питание в течение холодного периода. Для дополнительной защиты корневую зону рекомендуют накрыть мульчей.

Какой результат получит садовод

Весной кусты быстрее просыпаются, формируют больше сильных побегов и закладывают значительно больше цветов. Урожай становится в несколько раз больше, а ягоды — плотнее и слаще. Правильная зимняя подкормка позволяет собирать малину до поздней осени.

Мы уже писали о том, какие подкормки помогают герани зацвести раньше.

Ранее объясняли то, как правильно приготовить подкормку для картофеля и когда применять.

Подробнее рассказывали о том, зачем нужна мульча и когда именно ее стоит вносить.