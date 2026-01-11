Как подкормить малину зимой рыбной мукой - нормы внесения и способ увеличить урожай вдвое

Внесите это зимой — и урожай малины увеличится вдвое
Чтобы малина дала сладкий и обильный урожай в 2026 году, важно подкормить кусты уже зимой. Один простой продукт работает лучше дорогих удобрений и обеспечивает сильный старт весной.
Новини.LIVE рассказывает, как зимняя подкормка рыбной мукой усиливает будущий урожай малины.
Почему малина нуждается в подкормке зимой
Кусты малины тратят много ресурсов на зимовку, поэтому качественное удобрение помогает им быстрее восстановиться весной. Чем крепче старт, тем больше цветов образуется во время цветения, а значит — больше ягод. Без правильного питания малина может стать водянистой и малосладкой.
Рыбная мука — самая выгодная "зимняя подкормка"
Это недорогое, но очень питательное удобрение содержит белки, микроэлементы и природные стимуляторы роста. Его преимущества:
- улучшает зимостойкость кустов;
- активизирует весенний рост;
- повышает количество бутонов;
- делает ягоды более сладкими и сочными.
Именно поэтому рыбная мука часто работает лучше комплексных удобрений.
Как правильно внести рыбную муку зимой
Достаточно насыпать примерно стакан под каждый куст малины. Зимой удобрение вносят в сухом виде — оно постепенно усваивается, давая корням питание в течение холодного периода. Для дополнительной защиты корневую зону рекомендуют накрыть мульчей.
Какой результат получит садовод
Весной кусты быстрее просыпаются, формируют больше сильных побегов и закладывают значительно больше цветов. Урожай становится в несколько раз больше, а ягоды — плотнее и слаще. Правильная зимняя подкормка позволяет собирать малину до поздней осени.
