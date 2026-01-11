Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортМетеоАвтоКино и сериалыМодаПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Дом и огород Внесите это зимой — и урожай малины увеличится вдвое

Внесите это зимой — и урожай малины увеличится вдвое

Ua ru
Дата публикации 11 января 2026 07:00
Как подкормить малину зимой рыбной мукой - нормы внесения и способ увеличить урожай вдвое
Подкормка малины на огороде. Фото: Freepik

Чтобы малина дала сладкий и обильный урожай в 2026 году, важно подкормить кусты уже зимой. Один простой продукт работает лучше дорогих удобрений и обеспечивает сильный старт весной.

Новини.LIVE рассказывает, как зимняя подкормка рыбной мукой усиливает будущий урожай малины.

Реклама
Читайте также:

Почему малина нуждается в подкормке зимой

Кусты малины тратят много ресурсов на зимовку, поэтому качественное удобрение помогает им быстрее восстановиться весной. Чем крепче старт, тем больше цветов образуется во время цветения, а значит — больше ягод. Без правильного питания малина может стать водянистой и малосладкой.

Рыбная мука — самая выгодная "зимняя подкормка"

Это недорогое, но очень питательное удобрение содержит белки, микроэлементы и природные стимуляторы роста. Его преимущества:

  • улучшает зимостойкость кустов;
  • активизирует весенний рост;
  • повышает количество бутонов;
  • делает ягоды более сладкими и сочными.

Именно поэтому рыбная мука часто работает лучше комплексных удобрений.

Как правильно внести рыбную муку зимой

Достаточно насыпать примерно стакан под каждый куст малины. Зимой удобрение вносят в сухом виде — оно постепенно усваивается, давая корням питание в течение холодного периода. Для дополнительной защиты корневую зону рекомендуют накрыть мульчей.

Какой результат получит садовод

Весной кусты быстрее просыпаются, формируют больше сильных побегов и закладывают значительно больше цветов. Урожай становится в несколько раз больше, а ягоды — плотнее и слаще. Правильная зимняя подкормка позволяет собирать малину до поздней осени.

Мы уже писали о том, какие подкормки помогают герани зацвести раньше.

Ранее объясняли то, как правильно приготовить подкормку для картофеля и когда применять.

Подробнее рассказывали о том, зачем нужна мульча и когда именно ее стоит вносить.

урожай зима удобрения малина эффективные способы
Леонид Волков - Редактор
Автор:
Леонид Волков
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации