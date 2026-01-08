Как вдвое увеличить урожай картофеля - крахмальный раствор для крупных клубней

Урожай картофеля на огороде. Фото: Potatoes

Огородники используют простой крахмальный раствор, который помогает увеличить урожай картофеля и сделать клубни значительно больше. Метод не требует химии и подходит для любого участка.

Новини.LIVE объясняет, как правильно приготовить подкормку для картофеля и когда применять для максимального результата.

Зачем картофелю нужен крахмал

Углеводы запускают развитие подземных побегов, от которых зависит количество и размер клубней. Крахмал — природный источник энергии, который легко усваивается растением и не вредит почве. Он помогает корневой системе работать активнее, что напрямую повышает урожайность и стабильность роста.

Как приготовить подкормку

1 столовая ложка крахмала;

растворить в небольшом количестве горячей воды;

довести объем до 10 литров;

дать остыть.

Поливают прикорневую зону после посадки картофеля, не заливая почву.

Когда и сколько поливать

Достаточно увлажнить землю небольшими порциями, чтобы питательные вещества попали именно к корням. Повторять подкормку можно один раз за сезон в период активного роста куста. Также важно делать полив в теплый день, чтобы корни быстрее усвоили раствор и стимулировали формирование более крупных клубней.

Результат, который получают огородники

Растение быстрее стартует, лучше использует влагу, становится более устойчивым к стрессам, а клубни вырастают более крупными и равномерными. Метод особенно эффективен на истощенных почвах и подходит для ежегодного применения без риска для плодородия.

