Как вдвое увеличить урожай картофеля - крахмальный раствор для крупных клубней

Полейте этим один раз — и картофель вырастет вдвое больше
Огородники используют простой крахмальный раствор, который помогает увеличить урожай картофеля и сделать клубни значительно больше. Метод не требует химии и подходит для любого участка.
Новини.LIVE объясняет, как правильно приготовить подкормку для картофеля и когда применять для максимального результата.
Зачем картофелю нужен крахмал
Углеводы запускают развитие подземных побегов, от которых зависит количество и размер клубней. Крахмал — природный источник энергии, который легко усваивается растением и не вредит почве. Он помогает корневой системе работать активнее, что напрямую повышает урожайность и стабильность роста.
Как приготовить подкормку
- 1 столовая ложка крахмала;
- растворить в небольшом количестве горячей воды;
- довести объем до 10 литров;
- дать остыть.
Поливают прикорневую зону после посадки картофеля, не заливая почву.
Когда и сколько поливать
Достаточно увлажнить землю небольшими порциями, чтобы питательные вещества попали именно к корням. Повторять подкормку можно один раз за сезон в период активного роста куста. Также важно делать полив в теплый день, чтобы корни быстрее усвоили раствор и стимулировали формирование более крупных клубней.
Результат, который получают огородники
Растение быстрее стартует, лучше использует влагу, становится более устойчивым к стрессам, а клубни вырастают более крупными и равномерными. Метод особенно эффективен на истощенных почвах и подходит для ежегодного применения без риска для плодородия.
Мы уже писали о том, какое удобрение лучше всего подходит для помидоров.
Ранее объясняли то, как избежать стрелок на луке и что важно сделать еще до посадки.
Подробнее рассказывали о том, почему "Азия" считается одним из лучших сортов клубники.
Читайте Новини.LIVE!