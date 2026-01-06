Видео
Главная Дом и огород Стрелки на луке исчезнут навсегда — проверенный метод

Стрелки на луке исчезнут навсегда — проверенный метод

Ua ru
Дата публикации 6 января 2026 12:25
Почему стрелкуется лук и как избежать стрелок - температурный трюк с сеянкой
Стрелки лука. Фото: Pinterest

Стрелкование лука можно полностью остановить, если правильно подготовить севок и соблюсти температурный режим. Один простой трюк помогает вырастить крупную репку без стрелок.

Новини.LIVE объясняют, как избежать стрелок на луке и что важно сделать еще до посадки.

Читайте также:

Почему лук выпускает стрелки

Стрелкование — не случайность, а реакция на неправильные условия. Если севок зимовал в зоне риска от +2 до +18 °С, в луковице запускается программа цветения. Весной она воспринимает это как сигнал к размножению и сразу формирует стрелку, что полностью останавливает рост репки.

Как выбрать правильный севок

  • Мелкий севок почти не стрелкуется — в нем физически не закладывается цветочная почка.
  • Средний нуждается в подготовке, иначе риск высок.
  • Крупная луковица почти гарантированно пойдет в стрелку, если ее сажать на репку.

Поэтому огородники советуют ориентироваться именно на мелкую или среднюю фракцию.

Температурный трюк, который работает

Перед посадкой севок нужно прогреть, чтобы "обнулить" программу цветения. Достаточно несколько недель подержать его в теплом помещении и избегать перепадов температур зимой. Это стабилизирует растение и не дает ему переходить в фазу стрелкования.

Как обеспечить правильные условия

  • Сажать лук стоит в легкую, дренированную почву без застоя воды.
  • Избегать кислой почвы и избытка азота осенью.
  • Вносить фосфор и калий для правильной закладки репки.
  • После морозов — обеспечить ровное укрытие, чтобы сохранить стабильную температуру.

урожай советы огород лук эффективные способы
Леонид Волков - Редактор
Автор:
Леонид Волков
