Чому стрілкується цибуля та як уникнути стрілок - температурний трюк із сіянкою

Стрілки лука. Фото: Pinterest

Стрілкування цибулі можна повністю зупинити, якщо правильно підготувати сіянку та дотриматися температурного режиму. Один простий трюк допомагає виростити велику ріпку без стрілок.

Новини.LIVE пояснюють, як уникнути стрілок на цибулі і що важливо зробити ще до посадки.

Реклама

Читайте також:

Чому цибуля випускає стрілки

Стрілкування — не випадковість, а реакція на неправильні умови. Якщо сіянка зимувала в зоні ризику від +2 до +18 °C, у цибулині запускається програма цвітіння. Навесні вона сприймає це як сигнал до розмноження й одразу формує стрілку, що повністю зупиняє ріст ріпки.

Як обрати правильну сіянку

Дрібна сіянка майже не стрілкується — у ній фізично не закладається квіткова брунька.

Середня потребує підготовки, інакше ризик високий.

Велика цибулина майже гарантовано піде в стрілку, якщо її садити на ріпку.

Тому городники радять орієнтуватися саме на дрібну або середню фракцію.

Температурний трюк, який працює

Перед посадкою сіянку потрібно прогріти, щоб "обнулити" програму цвітіння. Достатньо кілька тижнів потримати її в теплому приміщенні та уникати перепадів температур узимку. Це стабілізує рослину та не дає їй переходити у фазу стрілкування.

Як забезпечити правильні умови

Садити цибулю варто у легкий, дренований ґрунт без застою води.

Уникати кислого ґрунту та надлишку азоту восени.

Вносити фосфор і калій для правильної закладки ріпки.

Після морозів — забезпечити рівне укриття, щоб зберегти стабільну температуру.

Ми вже писали про те, які сорти груш переживуть морози та як підготувати дерева до зими.

Раніше пояснювали те, як правильно використовувати цитрусові шкірки в побуті, кулінарії та для догляду за садом.

Детальніше розповідали про те, як недорого посилити теплоізоляцію взуття та уникнути переохолодження.