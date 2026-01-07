Самый лучший сорт клубники - характеристики, урожайность, вкус и советы по выращиванию

Клубника на грядке. Фото: Pinterest

Садоводы назвали сорт клубники, который стабильно дает крупные, сладкие ягоды весом до 50 граммов и подходит для выращивания в разных регионах Украины. Этот сорт ценят и для собственного стола, и для продажи.

Новини.LIVE рассказывает, почему "Азия" считается одним из лучших сортов клубники.

Почему "Азия" держит популярность

Сорт сразу выделяется крупными ягодами, сладким вкусом и стабильной урожайностью. Ягоды массой 40-50 г остаются мясистыми и сочными даже в прохладный сезон. Спрос на рассаду высокий, так как сорт подходит и для домашнего выращивания, и для продажи.

Основные преимущества сорта

Вкус: сладкая ягода без резкой кислотности.

Устойчивость: хорошо переносит жару, засуху и дождливую погоду.

Регионы: подходит для центральной, южной и даже северной Украины.

Урожайность: не мельчает с годами, сохраняет стабильный размер плодов.

Как выбрать качественные саженцы

На рынке случается много пересорта, поэтому важно покупать саженцы только у проверенных продавцов. Низкая цена часто означает другой сорт, из-за чего урожай может быть мелким или кислым. Качественный материал — основа правильной плантации.

На что обратить внимание во время выращивания

Есть риски пересорта, поэтому важно покупать качественные саженцы. Основные проблемы: паутинный клещ и возможный хлороз при недостатке микроэлементов. Помогают профилактические обработки и своевременное внесение железа. В северных регионах перед зимой листья лучше не срезать — это защищает корневую систему.

