Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортМетеоАвтоКино и сериалыМодаПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Дом и огород Лучший сорт клубники — крупные ягоды и сладкий вкус

Лучший сорт клубники — крупные ягоды и сладкий вкус

Ua ru
Дата публикации 7 января 2026 07:00
Самый лучший сорт клубники - характеристики, урожайность, вкус и советы по выращиванию
Клубника на грядке. Фото: Pinterest

Садоводы назвали сорт клубники, который стабильно дает крупные, сладкие ягоды весом до 50 граммов и подходит для выращивания в разных регионах Украины. Этот сорт ценят и для собственного стола, и для продажи.

Новини.LIVE рассказывает, почему "Азия" считается одним из лучших сортов клубники.

Реклама
Читайте также:

Почему "Азия" держит популярность

Сорт сразу выделяется крупными ягодами, сладким вкусом и стабильной урожайностью. Ягоды массой 40-50 г остаются мясистыми и сочными даже в прохладный сезон. Спрос на рассаду высокий, так как сорт подходит и для домашнего выращивания, и для продажи.

Основные преимущества сорта

  • Вкус: сладкая ягода без резкой кислотности.
  • Устойчивость: хорошо переносит жару, засуху и дождливую погоду.
  • Регионы: подходит для центральной, южной и даже северной Украины.
  • Урожайность: не мельчает с годами, сохраняет стабильный размер плодов.

Как выбрать качественные саженцы

На рынке случается много пересорта, поэтому важно покупать саженцы только у проверенных продавцов. Низкая цена часто означает другой сорт, из-за чего урожай может быть мелким или кислым. Качественный материал — основа правильной плантации.

На что обратить внимание во время выращивания

Есть риски пересорта, поэтому важно покупать качественные саженцы. Основные проблемы: паутинный клещ и возможный хлороз при недостатке микроэлементов. Помогают профилактические обработки и своевременное внесение железа. В северных регионах перед зимой листья лучше не срезать — это защищает корневую систему.

Мы уже писали о том, что стоит сделать уже сейчас, чтобы рассада выросла мощной.

Ранее объясняли то, какие растения стоит высевать в январе и почему это выгодно.

Подробнее рассказывали о том, как избежать стрелок на луке и что важно сделать еще до посадки.

урожай советы огород сад клубника сорт
Леонид Волков - Редактор
Автор:
Леонид Волков
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации