Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelРинок нерухомостіFashionМандриДім та городПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімВійськова економікаТранспортМетеоАвтоКіно та серіалиМодаПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Дім та город Найкращий сорт полуниці — великі ягоди й солодкий смак

Найкращий сорт полуниці — великі ягоди й солодкий смак

Ua ru
Дата публікації: 7 січня 2026 07:00
Найкращий сорт полуниці - характеристики, врожайність, смак і поради з вирощування
Полуниця на грядці. Фото: Pinterest

Садівники назвали сорт полуниці, який стабільно дає великі, солодкі ягоди вагою до 50 грамів і підходить для вирощування в різних регіонах України. Цей сорт цінують і для власного столу, і для продажу.

Новини.LIVE розповідає, чому "Азія" вважається одним із найкращих сортів полуниці.

Реклама
Читайте також:

Чому "Азія" тримає популярність

Сорт одразу виділяється великими ягодами, солодким смаком і стабільною врожайністю. Ягоди масою 40-50 г залишаються м’ясистими та соковитими навіть у прохолодний сезон. Попит на розсаду високий, бо сорт підходить і для домашнього вирощування, і для продажу.

Основні переваги сорту

  • Смак: солодка ягода без різкої кислотності.
  • Стійкість: добре переносить спеку, посуху та дощову погоду.
  • Регіони: підходить для центральної, південної та навіть північної України.
  • Врожайність: не дрібнішає з роками, зберігає стабільний розмір плодів.

Як вибрати якісні саджанці

На ринку трапляється багато пересорту, тому важливо купувати саджанці тільки у перевірених продавців. Низька ціна часто означає інший сорт, через що врожай може бути дрібним або кислим. Якісний матеріал — основа правильної плантації.

На що звернути увагу під час вирощування

Є ризики пересорту, тому важливо купувати якісні саджанці. Основні проблеми: павутинний кліщ та можливий хлороз при нестачі мікроелементів. Допомагають профілактичні обробки й своєчасне внесення заліза. У північних регіонах перед зимою листя краще не зрізати — це захищає кореневу систему.

Ми вже писали про те, що варто зробити вже зараз, щоб розсада виросла потужною.

Раніше пояснювали те, які рослини варто висівати у січні та чому це вигідно.

Детальніше розповідали про те, як уникнути стрілок на цибулі і що важливо зробити ще до посадки.

врожай поради город сад полуниця сорт
Леонід Волков - Редактор
Автор:
Леонід Волков
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації