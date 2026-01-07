Найкращий сорт полуниці - характеристики, врожайність, смак і поради з вирощування

Полуниця на грядці. Фото: Pinterest

Садівники назвали сорт полуниці, який стабільно дає великі, солодкі ягоди вагою до 50 грамів і підходить для вирощування в різних регіонах України. Цей сорт цінують і для власного столу, і для продажу.

Новини.LIVE розповідає, чому "Азія" вважається одним із найкращих сортів полуниці.

Чому "Азія" тримає популярність

Сорт одразу виділяється великими ягодами, солодким смаком і стабільною врожайністю. Ягоди масою 40-50 г залишаються м’ясистими та соковитими навіть у прохолодний сезон. Попит на розсаду високий, бо сорт підходить і для домашнього вирощування, і для продажу.

Основні переваги сорту

Смак: солодка ягода без різкої кислотності.

Стійкість: добре переносить спеку, посуху та дощову погоду.

Регіони: підходить для центральної, південної та навіть північної України.

Врожайність: не дрібнішає з роками, зберігає стабільний розмір плодів.

Як вибрати якісні саджанці

На ринку трапляється багато пересорту, тому важливо купувати саджанці тільки у перевірених продавців. Низька ціна часто означає інший сорт, через що врожай може бути дрібним або кислим. Якісний матеріал — основа правильної плантації.

На що звернути увагу під час вирощування

Є ризики пересорту, тому важливо купувати якісні саджанці. Основні проблеми: павутинний кліщ та можливий хлороз при нестачі мікроелементів. Допомагають профілактичні обробки й своєчасне внесення заліза. У північних регіонах перед зимою листя краще не зрізати — це захищає кореневу систему.

