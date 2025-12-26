Відео
Головна Дім та город Рекордно ранні огірки — сорт, що гарантує урожай навесні

Рекордно ранні огірки — сорт, що гарантує урожай навесні

Ua ru
Дата публікації: 26 грудня 2025 03:13
Найкращий ранній сорт огірків Хуторок - коли садити, врожайність, переваги
Ранній сорт огірків у саду. Фото: Freepik

Ранній урожай огірків можливий уже навесні 2026 року, якщо обрати правильний сорт. Ультраранній гібрид "Хуторок" забезпечує стабільні плоди, чудовий смак і високу врожайність навіть за мінливих умов.

Новини.LIVE розповідає, чому саме цей гібрид так цінують городники та як він забезпечує стабільний ранній результат.

Читайте також:

Чим особливий ранній сорт "Хуторок"

"Хуторок" — ультраранній бджолозапильний гібрид, створений спеціально для швидкого збирання врожаю. Він поєднує високу врожайність, ароматні плоди та стійкість до хвороб, що робить його ідеальним вибором для весняних грядок.

Переваги гібриду

  • Суперранній урожай — перші огірки вже в травні.
  • Стійкість до стресу — витримує спеку, дощі та перепади температур.
  • Чудовий смак — без гіркоти, підходить для салатів і засолювання.
  • Легкість у догляді — не потребує складного формування куща.

Чому бджолозапильні огірки дають кращий результат

Такі огірки більш ароматні, щільні та соковиті. Вони добре ростуть у відкритому ґрунті та стабільно формують зав’язь навіть у несприятливу погоду. Саме тому досвідчені городники часто обирають гібриди цього типу для ранніх урожаїв.

Чому варто посадити "Хуторок"

Гібрид швидко росте, не вибагливий до ґрунту та здатний давати великий, рівний урожай, який легко використати і для консервації, і для свіжих страв. Навіть у сезон, коли інші сорти "провалюються", "Хуторок" стабільно тримає показники.

Ми вже писали про те, яких помилок варто уникати та які п’ять заборон допоможуть зберегти ваш сад.

Раніше пояснювали те, які найважливіші зимові роботи варто виконати до свят.

Детальніше розповідали про те, коли і як правильно сіяти кріп у зиму.

Лариса Мусієнко - Редактор
Автор:
Лариса Мусієнко
