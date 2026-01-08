Відео
Головна Дім та город Полийте цим один раз — і картопля виросте вдвічі більшою

Полийте цим один раз — і картопля виросте вдвічі більшою

Ua ru
Дата публікації: 8 січня 2026 07:01
Як вдвічі збільшити врожай картоплі - крохмальний розчин для великих бульб
Урожай картоплі на городі. Фото: Potatoes

Городники використовують простий крохмальний розчин, який допомагає збільшити врожай картоплі та зробити бульби значно більшими. Метод не потребує хімії й підходить для будь-якої ділянки.

Новини.LIVE пояснює, як правильно приготувати підживку для картоплі та коли застосовувати для максимального результату.

Читайте також:

Навіщо картоплі потрібен крохмаль

Вуглеводи запускають розвиток підземних пагонів, від яких залежить кількість і розмір бульб. Крохмаль — природне джерело енергії, яке легко засвоюється рослиною та не шкодить ґрунту. Він допомагає кореневій системі працювати активніше, що напряму підвищує врожайність і стабільність росту.

Як приготувати підживку

  • 1 столова ложка крохмалю;
  • розчинити у невеликій кількості гарячої води;
  • довести об’єм до 10 літрів;
  • дати охолонути.

Поливають прикореневу зону після посадки картоплі, не заливаючи ґрунт.

Коли і скільки поливати

Достатньо зволожити землю невеликими порціями, щоб поживні речовини потрапили саме до коріння. Повторювати підживлення можна один раз за сезон у період активного росту куща. Також важливо робити полив у теплий день, щоб коріння швидше засвоїло розчин і стимулювало формування більших бульб.

Результат, який отримують городники

Рослина швидше стартує, краще використовує вологу, стає стійкішою до стресів, а бульби виростають більшими та рівномірними. Метод особливо ефективний на виснажених ґрунтах і підходить для щорічного застосування без ризику для родючості.

Ми вже писали про те, яке добриво найкраще підходить для помідорів.

Раніше пояснювали те, як уникнути стрілок на цибулі і що важливо зробити ще до посадки.

Детальніше розповідали про те, чому "Азія" вважається одним із найкращих сортів полуниці.

Леонід Волков - Редактор
Автор:
Леонід Волков
