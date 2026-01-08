Як вдвічі збільшити врожай картоплі - крохмальний розчин для великих бульб

Урожай картоплі на городі. Фото: Potatoes

Городники використовують простий крохмальний розчин, який допомагає збільшити врожай картоплі та зробити бульби значно більшими. Метод не потребує хімії й підходить для будь-якої ділянки.

Новини.LIVE пояснює, як правильно приготувати підживку для картоплі та коли застосовувати для максимального результату.

Читайте також:

Навіщо картоплі потрібен крохмаль

Вуглеводи запускають розвиток підземних пагонів, від яких залежить кількість і розмір бульб. Крохмаль — природне джерело енергії, яке легко засвоюється рослиною та не шкодить ґрунту. Він допомагає кореневій системі працювати активніше, що напряму підвищує врожайність і стабільність росту.

Як приготувати підживку

1 столова ложка крохмалю;

розчинити у невеликій кількості гарячої води;

довести об’єм до 10 літрів;

дати охолонути.

Поливають прикореневу зону після посадки картоплі, не заливаючи ґрунт.

Коли і скільки поливати

Достатньо зволожити землю невеликими порціями, щоб поживні речовини потрапили саме до коріння. Повторювати підживлення можна один раз за сезон у період активного росту куща. Також важливо робити полив у теплий день, щоб коріння швидше засвоїло розчин і стимулювало формування більших бульб.

Результат, який отримують городники

Рослина швидше стартує, краще використовує вологу, стає стійкішою до стресів, а бульби виростають більшими та рівномірними. Метод особливо ефективний на виснажених ґрунтах і підходить для щорічного застосування без ризику для родючості.

