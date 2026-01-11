Як підживити малину взимку рибним борошном - норми внесення та спосіб збільшити врожай вдвічі

Підживлення малини на городі. Фото: Freepik

Щоб малина дала солодкий і рясний урожай у 2026 році, важливо підживити кущі вже взимку. Один простий продукт працює краще за дорогі добрива й забезпечує сильний старт навесні.

Новини.LIVE розповідає, як зимове підживлення рибним борошном підсилює майбутній урожай малини.

Чому малина потребує підживлення взимку

Кущі малини витрачають багато ресурсів на зимівлю, тому якісне добриво допомагає їм швидше відновитися навесні. Чим міцніший старт, тим більше квітів утворюється під час цвітіння, а отже — більше ягід. Без правильного живлення малина може стати водянистою та малосолодкою.

Рибне борошно — найвигідніша "зимова підживка"

Це недороге, але дуже поживне добриво містить білки, мікроелементи та природні стимулятори росту. Його переваги:

покращує зимостійкість кущів;

активізує весняний ріст;

підвищує кількість бутонів;

робить ягоди солодшими та соковитішими.

Саме тому рибне борошно часто працює краще за комплексні добрива.

Як правильно внести рибне борошно взимку

Достатньо насипати приблизно склянку під кожен кущ малини. Узимку добриво вносять у сухому вигляді — воно поступово засвоюється, даючи кореням живлення протягом холодного періоду. Для додаткового захисту кореневу зону рекомендують накрити мульчею.

Який результат отримає садівник

Навесні кущі швидше прокидаються, формують більше сильних пагонів і закладають значно більше квітів. Урожай стає у кілька разів більшим, а ягоди — щільнішими та солодшими. Правильне зимове підживлення дає змогу збирати малину до пізньої осені.

