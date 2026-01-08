Відео
Головна Дім та город Чому мульчування — головний секрет урожайного городу

Чому мульчування — головний секрет урожайного городу

Ua ru
Дата публікації: 8 січня 2026 12:24
Мульчування грядок - що це, коли робити, чим мульчувати та яку користь дає городам
Людина мульчує рослини. Фото: Pontifex

Мульчування — простий спосіб покращити ґрунт і зберегти вологу, який працює на будь-якому городі. Його роблять у різні сезони, щоб рослини краще росли та менше хворіли.

Новини.LIVE розповідає, навіщо потрібна мульча і коли саме її варто вносити.

Читайте також:

Коли робити мульчування

Мульчують навесні після прогрівання ґрунту, влітку для збереження вологи та восени — для захисту рослин і грядок від промерзання. Головне правило: накладати мульчу на вологу землю. Досвідчені городники також додають тонкий шар мульчі під зиму — це стабілізує температуру ґрунту й допомагає кореням без проблем пережити морози.

Чим мульчують грядки

  • Солома.
  • Скошена трава.
  • Тирса.
  • Компост.
  • Хвоя.
  • Агроволокно.

Органічна мульча поступово перегниває, покращуючи склад ґрунту. Неорганічна — краще захищає від бур’янів.

Користь мульчування для городу

Мульча зберігає вологу в ґрунті, пригнічує бур’яни, зменшує перегрівання та переохолодження коренів. Вона також покращує структуру землі, збільшує кількість корисних мікроорганізмів і зменшує ризик хвороб, адже ґрунт менше пересихає та не утворює кірки.

Кому точно потрібне мульчування

Томати, огірки, картопля, кабачки, полуниця та перець краще ростуть під шаром мульчі. Вона дає стабільний мікроклімат і значно спрощує догляд — поливати та прополювати доводиться рідше. Додатковий шар мульчі також захищає плоди від контакту з землею, зменшуючи ризик гнилі та появи шкідників.

Леонід Волков - Редактор
Автор:
Леонід Волков
