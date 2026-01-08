Видео
Главная Дом и огород Почему мульчирование — главный секрет урожайного огорода

Почему мульчирование — главный секрет урожайного огорода

Ua ru
Дата публикации 8 января 2026 12:24
Мульчирование грядок - что это, когда делать, чем мульчировать и какую пользу дает огородам
Человек мульчирует растения. Фото: Pontifex

Мульчирование — простой способ улучшить почву и сохранить влагу, который работает на любом огороде. Его делают в разные сезоны, чтобы растения лучше росли и меньше болели.

Новини.LIVE рассказывает, зачем нужна мульча и когда именно ее стоит вносить.

Читайте также:

Когда делать мульчирование

Мульчируют весной после прогрева почвы, летом для сохранения влаги и осенью — для защиты растений и грядок от промерзания. Главное правило: накладывать мульчу на влажную землю. Опытные огородники также добавляют тонкий слой мульчи под зиму — это стабилизирует температуру почвы и помогает корням без проблем пережить морозы.

Чем мульчируют грядки

  • Солома.
  • Скошенная трава.
  • Опилки.
  • Компост.
  • Хвоя.
  • Агроволокно.

Органическая мульча постепенно перегнивает, улучшая состав почвы. Неорганическая — лучше защищает от сорняков.

Польза мульчирования для огорода

Мульча сохраняет влагу в почве, подавляет сорняки, уменьшает перегрев и переохлаждение корней. Она также улучшает структуру земли, увеличивает количество полезных микроорганизмов и уменьшает риск болезней, ведь почва меньше пересыхает и не образует корки.

Кому точно нужно мульчирование

Томаты, огурцы, картофель, кабачки, клубника и перец лучше растут под слоем мульчи. Она дает стабильный микроклимат и значительно упрощает уход — поливать и пропалывать приходится реже. Дополнительный слой мульчи также защищает плоды от контакта с землей, уменьшая риск гнили и появления вредителей.

Мы уже писали о том, какие сорта груш переживут морозы и как подготовить деревья к зиме.

Ранее объясняли то, как правильно использовать цитрусовые кожуры в быту, кулинарии и для ухода за садом.

Подробнее рассказывали о том, как недорого усилить теплоизоляцию обуви и избежать переохлаждения.

Леонид Волков - Редактор
Автор:
Леонид Волков
