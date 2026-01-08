Мульчирование грядок - что это, когда делать, чем мульчировать и какую пользу дает огородам

Человек мульчирует растения. Фото: Pontifex

Мульчирование — простой способ улучшить почву и сохранить влагу, который работает на любом огороде. Его делают в разные сезоны, чтобы растения лучше росли и меньше болели.

Когда делать мульчирование

Мульчируют весной после прогрева почвы, летом для сохранения влаги и осенью — для защиты растений и грядок от промерзания. Главное правило: накладывать мульчу на влажную землю. Опытные огородники также добавляют тонкий слой мульчи под зиму — это стабилизирует температуру почвы и помогает корням без проблем пережить морозы.

Чем мульчируют грядки

Солома.

Скошенная трава.

Опилки.

Компост.

Хвоя.

Агроволокно.

Органическая мульча постепенно перегнивает, улучшая состав почвы. Неорганическая — лучше защищает от сорняков.

Польза мульчирования для огорода

Мульча сохраняет влагу в почве, подавляет сорняки, уменьшает перегрев и переохлаждение корней. Она также улучшает структуру земли, увеличивает количество полезных микроорганизмов и уменьшает риск болезней, ведь почва меньше пересыхает и не образует корки.

Кому точно нужно мульчирование

Томаты, огурцы, картофель, кабачки, клубника и перец лучше растут под слоем мульчи. Она дает стабильный микроклимат и значительно упрощает уход — поливать и пропалывать приходится реже. Дополнительный слой мульчи также защищает плоды от контакта с землей, уменьшая риск гнили и появления вредителей.

