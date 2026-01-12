Які добрива вносити по снігу взимку - користь, правила та помилки

Засніжений сад. Фото: iStockphoto

Внесення добрив по снігу в лютому вважають одним із найефективніших прийомів для майбутнього врожаю. Тала вода рівномірно доставляє поживні речовини просто до коренів без зайвого стресу для рослин.

Новини.LIVE розповідає, як правильно сипати добрива по снігу, щоб рослини отримали максимум користі й дали сильний старт навесні.

Реклама

Читайте також:

Чому добрива по снігу працюють

Узимку рослини не перебувають у повному спокої — під снігом уже починаються підготовчі процеси. Під час танення снігу поживні речовини поступово розчиняються і м’яко проникають у ґрунт. Така схема дозволяє уникнути різкого перевантаження коренів і втрат добрив.

Які культури найкраще реагують

Підживлення по снігу особливо ефективне для:

плодових дерев;

ягідних кущів;

газонів;

багаторічних квітів.

Ці рослини прокидаються рано й одразу використовують поживні речовини для росту.

Переваги зимового внесення добрив

Серед головних плюсів:

рівномірне надходження живлення з талою водою;

мінімальні втрати азоту;

краще засвоєння фосфору;

економія часу навесні.

На рівних ділянках добрива не змиває, а вони працюють саме там, де потрібно.

Важливі правила внесення

Сипати добрива варто лише по ущільненому снігу та уникати різких відлиг із потоками води. Помірність і правильний момент — головні умови, щоб підживлення по снігу дало максимальний ефект і не зашкодило ґрунту.

Ми вже писали про те, які дати найкраще підходять для посіву перцю на розсаду.

Раніше пояснювали те, які самоцвіти підробляють найчастіше та на що звертати увагу в магазині.

Детальніше розповідали про те, яке насіння не варто висівати взимку.