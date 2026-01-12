Відео
Головна Дім та город Зимове підживлення по снігу — секрет раннього старту

Зимове підживлення по снігу — секрет раннього старту

Ua ru
Дата публікації: 12 січня 2026 07:05
Які добрива вносити по снігу взимку - користь, правила та помилки
Засніжений сад. Фото: iStockphoto

Внесення добрив по снігу в лютому вважають одним із найефективніших прийомів для майбутнього врожаю. Тала вода рівномірно доставляє поживні речовини просто до коренів без зайвого стресу для рослин.

Новини.LIVE розповідає, як правильно сипати добрива по снігу, щоб рослини отримали максимум користі й дали сильний старт навесні.

Чому добрива по снігу працюють

Узимку рослини не перебувають у повному спокої — під снігом уже починаються підготовчі процеси. Під час танення снігу поживні речовини поступово розчиняються і м’яко проникають у ґрунт. Така схема дозволяє уникнути різкого перевантаження коренів і втрат добрив.

Які культури найкраще реагують

Підживлення по снігу особливо ефективне для:

  • плодових дерев;
  • ягідних кущів;
  • газонів;
  • багаторічних квітів.

Ці рослини прокидаються рано й одразу використовують поживні речовини для росту.

Переваги зимового внесення добрив

Серед головних плюсів:

  • рівномірне надходження живлення з талою водою;
  • мінімальні втрати азоту;
  • краще засвоєння фосфору;
  • економія часу навесні.

На рівних ділянках добрива не змиває, а вони працюють саме там, де потрібно.

Важливі правила внесення

Сипати добрива варто лише по ущільненому снігу та уникати різких відлиг із потоками води. Помірність і правильний момент — головні умови, щоб підживлення по снігу дало максимальний ефект і не зашкодило ґрунту.

сніг добрива поради город сад ефективні способи
Леонід Волков - Редактор
Автор:
Леонід Волков
