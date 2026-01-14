Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортМетеоАвтоКино и сериалыМодаПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Дом и огород Зимние трещины уничтожают сад — как уберечь деревья от гибели

Зимние трещины уничтожают сад — как уберечь деревья от гибели

Ua ru
Дата публикации 14 января 2026 15:11
Как лечить трещины на коре зимой - советы для спасения деревьев от морозобоин
Обмотанный ствол плодового дерева. Фото: Decorexpro

В январе и феврале деревья больше всего страдают от морозобоин — глубоких трещин, возникающих из-за резких перепадов температур. Такие повреждения открывают путь инфекциям и могут полностью уничтожить плодовые деревья.

Новини.LIVE рассказывает, как спасти дерево зимой и какие действия помогут полностью заживить кору весной.

Реклама
Читайте также:

Почему зимой образуются морозобоины

В солнечные дни кора с южной стороны нагревается, сокодвижение частично активизируется. Ночью температура падает, влага внутри ствола замерзает и разрывает кору. Так появляются продольные трещины, через которые в дерево попадают грибковые инфекции. Основные причины:

  • резкие суточные перепады температур;
  • нагрев коры солнцем;
  • замерзание сока в клетках;
  • ослабленные и молодые деревья особенно уязвимы.

Первая помощь зимой

Важно не зачищать трещины и не наносить садовый вар на морозе — он не приклеится и только усугубит ситуацию. Правильные действия:

  • Изолировать рану дышащим материалом.
  • Обмотать ствол мешковиной, агроволокном или картоном.
  • Зафиксировать повязку веревкой, не перетягивая кору.
  • Не использовать пленку, чтобы избежать запаривания.

Это временная защита, которая останавливает высыхание и проникновение инфекции.

Весеннее лечение дерева

Когда температура стабильно выше +5°C, можно проводить полноценную обработку:

  • Снять зимнюю повязку.
  • Аккуратно зачистить края трещины до зеленой ткани.
  • Продезинфицировать 1-3% медным купоросом или бордоской жидкостью.
  • Замазать садовым варом или глиняной болтушкой с фунгицидом.
  • Переобмотать на 1-2 недели, пока рана не затянется.
  • Глиняная смесь "дышит" и часто работает лучше вара, ускоряя регенерацию.

Как предотвратить морозобоины

Надежный способ профилактики — побелка стволов. Белый слой отражает солнечный свет и уменьшает дневной перегрев коры, устраняя резкий температурный контраст. Если осенью дерево не побелили, сделайте это в феврале во время оттепели — это наиболее эффективная защита от трещин.

Мы уже писали о том, какие подкормки помогают герани зацвести раньше.

Ранее объясняли то, что именно меняется в високосный год и на что обратить внимание при посадках и уходе.

Подробнее рассказывали о том, когда и как безопасно поливать сад зимой.

деревья зима морозы советы сад
Леонид Волков - Редактор
Автор:
Леонид Волков
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации