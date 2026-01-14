Как лечить трещины на коре зимой - советы для спасения деревьев от морозобоин

Обмотанный ствол плодового дерева. Фото: Decorexpro

В январе и феврале деревья больше всего страдают от морозобоин — глубоких трещин, возникающих из-за резких перепадов температур. Такие повреждения открывают путь инфекциям и могут полностью уничтожить плодовые деревья.

Новини.LIVE рассказывает, как спасти дерево зимой и какие действия помогут полностью заживить кору весной.

Реклама

Читайте также:

Почему зимой образуются морозобоины

В солнечные дни кора с южной стороны нагревается, сокодвижение частично активизируется. Ночью температура падает, влага внутри ствола замерзает и разрывает кору. Так появляются продольные трещины, через которые в дерево попадают грибковые инфекции. Основные причины:

резкие суточные перепады температур;

нагрев коры солнцем;

замерзание сока в клетках;

ослабленные и молодые деревья особенно уязвимы.

Первая помощь зимой

Важно не зачищать трещины и не наносить садовый вар на морозе — он не приклеится и только усугубит ситуацию. Правильные действия:

Изолировать рану дышащим материалом.

Обмотать ствол мешковиной, агроволокном или картоном.

Зафиксировать повязку веревкой, не перетягивая кору.

Не использовать пленку, чтобы избежать запаривания.

Это временная защита, которая останавливает высыхание и проникновение инфекции.

Весеннее лечение дерева

Когда температура стабильно выше +5°C, можно проводить полноценную обработку:

Снять зимнюю повязку.

Аккуратно зачистить края трещины до зеленой ткани.

Продезинфицировать 1-3% медным купоросом или бордоской жидкостью.

Замазать садовым варом или глиняной болтушкой с фунгицидом.

Переобмотать на 1-2 недели, пока рана не затянется.

Глиняная смесь "дышит" и часто работает лучше вара, ускоряя регенерацию.

Как предотвратить морозобоины

Надежный способ профилактики — побелка стволов. Белый слой отражает солнечный свет и уменьшает дневной перегрев коры, устраняя резкий температурный контраст. Если осенью дерево не побелили, сделайте это в феврале во время оттепели — это наиболее эффективная защита от трещин.

Мы уже писали о том, какие подкормки помогают герани зацвести раньше.

Ранее объясняли то, что именно меняется в високосный год и на что обратить внимание при посадках и уходе.

Подробнее рассказывали о том, когда и как безопасно поливать сад зимой.