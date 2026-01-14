Как лечить трещины на коре зимой - советы для спасения деревьев от морозобоин

Зимние трещины уничтожают сад — как уберечь деревья от гибели
В январе и феврале деревья больше всего страдают от морозобоин — глубоких трещин, возникающих из-за резких перепадов температур. Такие повреждения открывают путь инфекциям и могут полностью уничтожить плодовые деревья.
Новини.LIVE рассказывает, как спасти дерево зимой и какие действия помогут полностью заживить кору весной.
Почему зимой образуются морозобоины
В солнечные дни кора с южной стороны нагревается, сокодвижение частично активизируется. Ночью температура падает, влага внутри ствола замерзает и разрывает кору. Так появляются продольные трещины, через которые в дерево попадают грибковые инфекции. Основные причины:
- резкие суточные перепады температур;
- нагрев коры солнцем;
- замерзание сока в клетках;
- ослабленные и молодые деревья особенно уязвимы.
Первая помощь зимой
Важно не зачищать трещины и не наносить садовый вар на морозе — он не приклеится и только усугубит ситуацию. Правильные действия:
- Изолировать рану дышащим материалом.
- Обмотать ствол мешковиной, агроволокном или картоном.
- Зафиксировать повязку веревкой, не перетягивая кору.
- Не использовать пленку, чтобы избежать запаривания.
Это временная защита, которая останавливает высыхание и проникновение инфекции.
Весеннее лечение дерева
Когда температура стабильно выше +5°C, можно проводить полноценную обработку:
- Снять зимнюю повязку.
- Аккуратно зачистить края трещины до зеленой ткани.
- Продезинфицировать 1-3% медным купоросом или бордоской жидкостью.
- Замазать садовым варом или глиняной болтушкой с фунгицидом.
- Переобмотать на 1-2 недели, пока рана не затянется.
- Глиняная смесь "дышит" и часто работает лучше вара, ускоряя регенерацию.
Как предотвратить морозобоины
Надежный способ профилактики — побелка стволов. Белый слой отражает солнечный свет и уменьшает дневной перегрев коры, устраняя резкий температурный контраст. Если осенью дерево не побелили, сделайте это в феврале во время оттепели — это наиболее эффективная защита от трещин.
