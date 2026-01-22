Чем подкормить вишню и черешню в феврале для обильного урожая

Подкормите вишню и черешню в феврале — урожай удивит
Февраль — важный период для подготовки вишни и черешни к плодоношению, хотя многие садоводы его игнорируют. Именно ранняя подкормка помогает деревьям проснуться после зимы и заложить основу для большого урожая.
Новини.LIVE объясняет, чем подкормить вишню и черешню в феврале, чтобы одного внесения хватило на весь сезон.
Почему подкармливают именно в феврале
В феврале деревья выходят из состояния покоя, а корневая система уже способна усваивать питательные вещества. Раннее внесение удобрений:
- стимулирует пробуждение почек;
- ускоряет рост побегов;
- помогает сформировать мощную завязь.
Одной правильной подкормки на этом этапе часто хватает на весь сезон.
Что именно сыпать под деревья
Садоводы советуют гранулированное комплексное удобрение, которое содержит:
- азот (N) — для роста побегов;
- фосфор (P) — для корневой системы;
- калий (K) — для сладких и крупных ягод;
- магний и железо — для здоровых листьев.
Удобрение рассыпают по кругу на расстоянии 30-40 см от ствола и слегка заделывают в почву.
Как правильно применять
Для максимального эффекта подкормки вносите в сухую погоду без снега, после чего обязательно полейте почву, чтобы питательные вещества быстрее добрались до корней. Также стоит совместить подкормку с удалением сухих и слабых веток — это поможет дереву быстрее тронуться в рост и сформировать обильный урожай уже летом.
