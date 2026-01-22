Чем подкормить вишню и черешню в феврале для обильного урожая

Человек удобряет дерево. Фото: Pinterest

Февраль — важный период для подготовки вишни и черешни к плодоношению, хотя многие садоводы его игнорируют. Именно ранняя подкормка помогает деревьям проснуться после зимы и заложить основу для большого урожая.

Новини.LIVE объясняет, чем подкормить вишню и черешню в феврале, чтобы одного внесения хватило на весь сезон.

Почему подкармливают именно в феврале

В феврале деревья выходят из состояния покоя, а корневая система уже способна усваивать питательные вещества. Раннее внесение удобрений:

стимулирует пробуждение почек;

ускоряет рост побегов;

помогает сформировать мощную завязь.

Одной правильной подкормки на этом этапе часто хватает на весь сезон.

Что именно сыпать под деревья

Садоводы советуют гранулированное комплексное удобрение, которое содержит:

азот (N) — для роста побегов;

фосфор (P) — для корневой системы;

калий (K) — для сладких и крупных ягод;

магний и железо — для здоровых листьев.

Удобрение рассыпают по кругу на расстоянии 30-40 см от ствола и слегка заделывают в почву.

Как правильно применять

Для максимального эффекта подкормки вносите в сухую погоду без снега, после чего обязательно полейте почву, чтобы питательные вещества быстрее добрались до корней. Также стоит совместить подкормку с удалением сухих и слабых веток — это поможет дереву быстрее тронуться в рост и сформировать обильный урожай уже летом.

