Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelКультРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортМетеоАвтоКино и сериалыМодаПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Кино
Культ
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Дом и огород Подкормите вишню и черешню в феврале — урожай удивит

Подкормите вишню и черешню в феврале — урожай удивит

Ua ru
Дата публикации 22 января 2026 19:04
Чем подкормить вишню и черешню в феврале для обильного урожая
Человек удобряет дерево. Фото: Pinterest

Февраль — важный период для подготовки вишни и черешни к плодоношению, хотя многие садоводы его игнорируют. Именно ранняя подкормка помогает деревьям проснуться после зимы и заложить основу для большого урожая.

Новини.LIVE объясняет, чем подкормить вишню и черешню в феврале, чтобы одного внесения хватило на весь сезон.

Реклама
Читайте также:

Почему подкармливают именно в феврале

В феврале деревья выходят из состояния покоя, а корневая система уже способна усваивать питательные вещества. Раннее внесение удобрений:

  • стимулирует пробуждение почек;
  • ускоряет рост побегов;
  • помогает сформировать мощную завязь.

Одной правильной подкормки на этом этапе часто хватает на весь сезон.

Что именно сыпать под деревья

Садоводы советуют гранулированное комплексное удобрение, которое содержит:

  • азот (N) — для роста побегов;
  • фосфор (P) — для корневой системы;
  • калий (K) — для сладких и крупных ягод;
  • магний и железо — для здоровых листьев.

Удобрение рассыпают по кругу на расстоянии 30-40 см от ствола и слегка заделывают в почву.

Как правильно применять

Для максимального эффекта подкормки вносите в сухую погоду без снега, после чего обязательно полейте почву, чтобы питательные вещества быстрее добрались до корней. Также стоит совместить подкормку с удалением сухих и слабых веток — это поможет дереву быстрее тронуться в рост и сформировать обильный урожай уже летом.

Мы уже писали о том, как правильно сажать косточковые деревья, чтобы они быстро прижились и дали стабильный урожай.

Ранее сообщалось о том, как спасти дерево зимой и какие действия помогут полностью заживить кору весной.

Также мы объясняли то, какие сорта яблонь стоит выбирать для сада и какие преимущества они имеют.

урожай удобрения советы эффективные способы уход вишня черешня
Леонид Волков - Редактор
Автор:
Леонид Волков
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации