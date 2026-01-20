Видео
Україна
Посадите косточковые так — и дерево приживется без проблем

Посадите косточковые так — и дерево приживется без проблем

Ua ru
Дата публикации 20 января 2026 01:12
Как правильно сажать косточковые деревья - сроки, глубина ямы и уход
Человек сажает дерево в саду. Фото: Pexels

Правильная посадка косточковых деревьев напрямую влияет на приживление саженца, рост корней и будущее плодоношение. Ошибки при посадке часто приводят к гибели дерева уже в первый сезон.

Новини.LIVE рассказывает, как правильно сажать косточковые деревья, чтобы они быстро прижились и дали стабильный урожай.

Читайте также:

Когда лучше сажать косточковые деревья

Оптимальное время зависит от сезона:

  • весной — до начала сокодвижения, когда почва уже прогрелась;
  • осенью — за 3-4 недели до устойчивых морозов.

Весенняя посадка подходит для холодных регионов, осенняя — для южных областей.

Как подготовить яму для посадки

Чтобы саженец быстро прижился:

  • выкопайте яму глубиной 50-60 см и шириной 60-70 см;
  • верхний слой почвы смешайте с перегноем;
  • не добавляйте свежий навоз — он обжигает корни.

Основные правила посадки

Во время высаживания важно:

  • не заглублять корневую шейку;
  • равномерно расправить корни; равномерно расправить корни;
  • хорошо уплотнить почву и обильно полить.

После посадки замульчируйте приствольный круг — это сохранит влагу и защитит корни от перепадов температур.

Уход после посадки

В первые недели:

  • регулярно поливайте без переувлажнения;
  • притеняйте саженец от палящего солнца;
  • не вносите удобрения до полного укоренения.

Соблюдение этих правил значительно повышает шансы косточковых деревьев на быстрое приживление и стабильный урожай.

Мы уже писали о том, как использовать луковую шелуху дома и в саду.

Ранее объясняли то, какие растения лучше всего сажать рядом с огурцами и каких соседей стоит избегать.

Подробнее рассказывали о том, что такое агроволокно, как оно работает и почему стало незаменимым в садоводстве.

Леонид Волков
Автор:
Леонид Волков
