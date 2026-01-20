Как правильно сажать косточковые деревья - сроки, глубина ямы и уход

Человек сажает дерево в саду. Фото: Pexels

Правильная посадка косточковых деревьев напрямую влияет на приживление саженца, рост корней и будущее плодоношение. Ошибки при посадке часто приводят к гибели дерева уже в первый сезон.

Новини.LIVE рассказывает, как правильно сажать косточковые деревья, чтобы они быстро прижились и дали стабильный урожай.

Когда лучше сажать косточковые деревья

Оптимальное время зависит от сезона:

весной — до начала сокодвижения, когда почва уже прогрелась;

осенью — за 3-4 недели до устойчивых морозов.

Весенняя посадка подходит для холодных регионов, осенняя — для южных областей.

Как подготовить яму для посадки

Чтобы саженец быстро прижился:

выкопайте яму глубиной 50-60 см и шириной 60-70 см;

верхний слой почвы смешайте с перегноем;

не добавляйте свежий навоз — он обжигает корни.

Основные правила посадки

Во время высаживания важно:

не заглублять корневую шейку;

равномерно расправить корни; равномерно расправить корни;

хорошо уплотнить почву и обильно полить.

После посадки замульчируйте приствольный круг — это сохранит влагу и защитит корни от перепадов температур.

Уход после посадки

В первые недели:

регулярно поливайте без переувлажнения;

притеняйте саженец от палящего солнца;

не вносите удобрения до полного укоренения.

Соблюдение этих правил значительно повышает шансы косточковых деревьев на быстрое приживление и стабильный урожай.

