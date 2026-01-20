Как правильно сажать косточковые деревья - сроки, глубина ямы и уход

Посадите косточковые так — и дерево приживется без проблем
Правильная посадка косточковых деревьев напрямую влияет на приживление саженца, рост корней и будущее плодоношение. Ошибки при посадке часто приводят к гибели дерева уже в первый сезон.
Новини.LIVE рассказывает, как правильно сажать косточковые деревья, чтобы они быстро прижились и дали стабильный урожай.
Когда лучше сажать косточковые деревья
Оптимальное время зависит от сезона:
- весной — до начала сокодвижения, когда почва уже прогрелась;
- осенью — за 3-4 недели до устойчивых морозов.
Весенняя посадка подходит для холодных регионов, осенняя — для южных областей.
Как подготовить яму для посадки
Чтобы саженец быстро прижился:
- выкопайте яму глубиной 50-60 см и шириной 60-70 см;
- верхний слой почвы смешайте с перегноем;
- не добавляйте свежий навоз — он обжигает корни.
Основные правила посадки
Во время высаживания важно:
- не заглублять корневую шейку;
- равномерно расправить корни; равномерно расправить корни;
- хорошо уплотнить почву и обильно полить.
После посадки замульчируйте приствольный круг — это сохранит влагу и защитит корни от перепадов температур.
Уход после посадки
В первые недели:
- регулярно поливайте без переувлажнения;
- притеняйте саженец от палящего солнца;
- не вносите удобрения до полного укоренения.
Соблюдение этих правил значительно повышает шансы косточковых деревьев на быстрое приживление и стабильный урожай.
Мы уже писали о том, как использовать луковую шелуху дома и в саду.
Ранее объясняли то, какие растения лучше всего сажать рядом с огурцами и каких соседей стоит избегать.
Подробнее рассказывали о том, что такое агроволокно, как оно работает и почему стало незаменимым в садоводстве.
Читайте Новини.LIVE!