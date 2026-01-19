Видео
Огурцы станут вдвое урожайнее — посадите рядом эти культуры

Огурцы станут вдвое урожайнее — посадите рядом эти культуры

19 января 2026
Что посадить рядом с огурцами - лучшие соседи, полезные культуры и запреты
Человек держит урожай огурцов. Фото: Freepik

Правильно выбранное соседство на грядках помогает огурцам расти быстрее, меньше болеть и давать стабильно высокий урожай. Некоторые культуры отпугивают вредителей и улучшают состояние почвы, усиливая развитие корнишонов.

Новини.LIVE объясняет, какие растения лучше всего сажать рядом с огурцами и каких соседей стоит избегать.

Читайте также:

Лучшие соседи для огурцов

Огурцы хорошо сочетаются с луком и чесноком — эти культуры отпугивают вредителей и сдерживают болезни. Зелень, в частности укроп и петрушка, улучшает вкусовые качества плодов и повышает урожайность. Рядом также можно сеять салат и шпинат: они удерживают влагу в почве и сдерживают сорняки.

Полезные культуры для усиления роста

Горох и фасоль обогащают землю азотом, что значительно усиливает рост огурцов. Кукуруза создает легкое притенение и не конкурирует за питательные вещества. Все виды капусты хорошо уживаются с огурцами и имеют одинаковые требования к поливу.

Чего нельзя сажать рядом

  • Кабачки — общие вредители и болезни.
  • Картофель — риск поражения фитофторой.
  • Тыква, арбуз, дыня — вытягивают те же элементы из почвы.
  • Пряные травы (кинза, тимьян, розмарин, базилик) могут сделать плоды горькими.

Мы уже писали о том, что можно использовать для укрытия роз зимой, а от каких материалов лучше отказаться.

Ранее сообщалось о том, какие контейнеры опасны и как правильно их подготовить перед посевом.

Также мы объясняли то, когда растения лучше не трогать и почему вода иногда приносит вред.

Леонид Волков - Редактор
Автор:
Леонид Волков
