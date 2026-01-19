Что посадить рядом с огурцами - лучшие соседи, полезные культуры и запреты

Огурцы станут вдвое урожайнее — посадите рядом эти культуры
Правильно выбранное соседство на грядках помогает огурцам расти быстрее, меньше болеть и давать стабильно высокий урожай. Некоторые культуры отпугивают вредителей и улучшают состояние почвы, усиливая развитие корнишонов.
Лучшие соседи для огурцов
Огурцы хорошо сочетаются с луком и чесноком — эти культуры отпугивают вредителей и сдерживают болезни. Зелень, в частности укроп и петрушка, улучшает вкусовые качества плодов и повышает урожайность. Рядом также можно сеять салат и шпинат: они удерживают влагу в почве и сдерживают сорняки.
Полезные культуры для усиления роста
Горох и фасоль обогащают землю азотом, что значительно усиливает рост огурцов. Кукуруза создает легкое притенение и не конкурирует за питательные вещества. Все виды капусты хорошо уживаются с огурцами и имеют одинаковые требования к поливу.
Бобовые и капуста
Чего нельзя сажать рядом
- Кабачки — общие вредители и болезни.
- Картофель — риск поражения фитофторой.
- Тыква, арбуз, дыня — вытягивают те же элементы из почвы.
- Пряные травы (кинза, тимьян, розмарин, базилик) могут сделать плоды горькими.
