Что посадить рядом с огурцами - лучшие соседи, полезные культуры и запреты

Человек держит урожай огурцов. Фото: Freepik

Правильно выбранное соседство на грядках помогает огурцам расти быстрее, меньше болеть и давать стабильно высокий урожай. Некоторые культуры отпугивают вредителей и улучшают состояние почвы, усиливая развитие корнишонов.

Новини.LIVE объясняет, какие растения лучше всего сажать рядом с огурцами и каких соседей стоит избегать.

Лучшие соседи для огурцов

Огурцы хорошо сочетаются с луком и чесноком — эти культуры отпугивают вредителей и сдерживают болезни. Зелень, в частности укроп и петрушка, улучшает вкусовые качества плодов и повышает урожайность. Рядом также можно сеять салат и шпинат: они удерживают влагу в почве и сдерживают сорняки.

Полезные культуры для усиления роста

Горох и фасоль обогащают землю азотом, что значительно усиливает рост огурцов. Кукуруза создает легкое притенение и не конкурирует за питательные вещества. Все виды капусты хорошо уживаются с огурцами и имеют одинаковые требования к поливу.

Бобовые и капуста

Чего нельзя сажать рядом

Кабачки — общие вредители и болезни.

Картофель — риск поражения фитофторой.

Тыква, арбуз, дыня — вытягивают те же элементы из почвы.

Пряные травы (кинза, тимьян, розмарин, базилик) могут сделать плоды горькими.

