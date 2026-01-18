Видео
Главная Дом и огород Эти контейнеры губят рассаду — в них заводится грибок и гниль

Эти контейнеры губят рассаду — в них заводится грибок и гниль

Ua ru
Дата публикации 18 января 2026 01:14
Какие контейнеры не подходят для рассады - опасность грязной тары и как ее правильно дезинфицировать
Девушка сажает рассаду. Фото: Freepik

Старые многоразовые контейнеры становятся скрытым источником заражения, ведь в микротрещинах накапливаются грибки и бактерии, которые за несколько дней могут уничтожить рассаду. Использовать такую тару без очистки категорически нельзя.

Новини.LIVE объясняет, какие контейнеры опасны и как правильно их подготовить перед посевом.

Читайте также:

Чем опасны старые контейнеры для рассады

Внешне тара может выглядеть чистой, но в микротрещинах и дренажных отверстиях скапливаются грибки, бактерии и споры плесени. Именно они вызывают:

  • черную ножку — загнивание стебля у основания;
  • корневые гнили;
  • бактериальные инфекции;
  • плесень на почве.

Даже качественный субстрат не защитит растения, если источник заражения находится в самой емкости.

Почему важно мыть и дезинфицировать тару

Очистка контейнеров:

  • уничтожает патогены с прошлого сезона;
  • продлевает срок службы пластика;
  • помогает выявить поврежденные емкости, которые могут травмировать корни;
  • предотвращает заражение почвы и растений.

Главное правило: никогда не высаживать рассаду в грязную многоразовую тару.

Как правильно очистить контейнеры для рассады

Удаление остатков почвы:

  • Вытряхнуть землю.
  • Прочистить углы, швы и отверстия щеткой.
  • Промыть под проточной водой.

Это снимает органику, в которой "живут" споры грибков.

Мытье:

  • замочить в теплой воде с моющим средством на 15-20 минут;
  • смыть чистой водой.

Если есть белый налет удобрений — его снимает раствор лимонной кислоты или уксуса.

Дезинфекция:

Выбрать одно из средств:

  • раствор отбеливателя 1:9 — быстро убивает патогены;
  • уксус + сода или марганцовка — вариант без хлора;
  • перекись водорода — замочить на 20 минут.

Важно: не смешивать дезинфекторы между собой.

Высушивание — последний обязательный шаг

Контейнеры должны полностью высохнуть. Влага стимулирует повторное размножение грибков. Идеально — оставить тару на солнце, где ультрафиолет дополнительно обезвредит бактерии.

Мы уже писали о том, что стоит рассыпать под смородину и как ухаживать за кустами.

Ранее объясняли то, каких ошибок стоит избегать и какие пять запретов помогут сохранить ваш сад.

Подробнее рассказывали о том, почему листья не опадают и нужно ли что-то делать зимой.

растения советы опасность рассада эффективные способы
Леонид Волков - Редактор
Автор:
Леонид Волков
