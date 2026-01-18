Какие контейнеры не подходят для рассады - опасность грязной тары и как ее правильно дезинфицировать

Эти контейнеры губят рассаду — в них заводится грибок и гниль
Старые многоразовые контейнеры становятся скрытым источником заражения, ведь в микротрещинах накапливаются грибки и бактерии, которые за несколько дней могут уничтожить рассаду. Использовать такую тару без очистки категорически нельзя.
Новини.LIVE объясняет, какие контейнеры опасны и как правильно их подготовить перед посевом.
Чем опасны старые контейнеры для рассады
Внешне тара может выглядеть чистой, но в микротрещинах и дренажных отверстиях скапливаются грибки, бактерии и споры плесени. Именно они вызывают:
- черную ножку — загнивание стебля у основания;
- корневые гнили;
- бактериальные инфекции;
- плесень на почве.
Даже качественный субстрат не защитит растения, если источник заражения находится в самой емкости.
Почему важно мыть и дезинфицировать тару
Очистка контейнеров:
- уничтожает патогены с прошлого сезона;
- продлевает срок службы пластика;
- помогает выявить поврежденные емкости, которые могут травмировать корни;
- предотвращает заражение почвы и растений.
Главное правило: никогда не высаживать рассаду в грязную многоразовую тару.
Как правильно очистить контейнеры для рассады
Удаление остатков почвы:
- Вытряхнуть землю.
- Прочистить углы, швы и отверстия щеткой.
- Промыть под проточной водой.
Это снимает органику, в которой "живут" споры грибков.
Мытье:
- замочить в теплой воде с моющим средством на 15-20 минут;
- смыть чистой водой.
Если есть белый налет удобрений — его снимает раствор лимонной кислоты или уксуса.
Дезинфекция:
Выбрать одно из средств:
- раствор отбеливателя 1:9 — быстро убивает патогены;
- уксус + сода или марганцовка — вариант без хлора;
- перекись водорода — замочить на 20 минут.
Важно: не смешивать дезинфекторы между собой.
Высушивание — последний обязательный шаг
Контейнеры должны полностью высохнуть. Влага стимулирует повторное размножение грибков. Идеально — оставить тару на солнце, где ультрафиолет дополнительно обезвредит бактерии.
