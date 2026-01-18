Какие контейнеры не подходят для рассады - опасность грязной тары и как ее правильно дезинфицировать

Девушка сажает рассаду. Фото: Freepik

Старые многоразовые контейнеры становятся скрытым источником заражения, ведь в микротрещинах накапливаются грибки и бактерии, которые за несколько дней могут уничтожить рассаду. Использовать такую тару без очистки категорически нельзя.

объясняет, какие контейнеры опасны и как правильно их подготовить перед посевом.

Чем опасны старые контейнеры для рассады

Внешне тара может выглядеть чистой, но в микротрещинах и дренажных отверстиях скапливаются грибки, бактерии и споры плесени. Именно они вызывают:

черную ножку — загнивание стебля у основания;

корневые гнили;

бактериальные инфекции;

плесень на почве.

Даже качественный субстрат не защитит растения, если источник заражения находится в самой емкости.

Почему важно мыть и дезинфицировать тару

Очистка контейнеров:

уничтожает патогены с прошлого сезона;

продлевает срок службы пластика;

помогает выявить поврежденные емкости, которые могут травмировать корни;

предотвращает заражение почвы и растений.

Главное правило: никогда не высаживать рассаду в грязную многоразовую тару.

Как правильно очистить контейнеры для рассады

Удаление остатков почвы:

Вытряхнуть землю.

Прочистить углы, швы и отверстия щеткой.

Промыть под проточной водой.

Это снимает органику, в которой "живут" споры грибков.

Мытье:

замочить в теплой воде с моющим средством на 15-20 минут;

смыть чистой водой.

Если есть белый налет удобрений — его снимает раствор лимонной кислоты или уксуса.

Дезинфекция:

Выбрать одно из средств:

раствор отбеливателя 1:9 — быстро убивает патогены;

уксус + сода или марганцовка — вариант без хлора;

перекись водорода — замочить на 20 минут.

Важно: не смешивать дезинфекторы между собой.

Высушивание — последний обязательный шаг

Контейнеры должны полностью высохнуть. Влага стимулирует повторное размножение грибков. Идеально — оставить тару на солнце, где ультрафиолет дополнительно обезвредит бактерии.

