Головна Дім та город Ці контейнери гублять розсаду — у них заводиться грибок і гниль

Ці контейнери гублять розсаду — у них заводиться грибок і гниль

Ua ru
Дата публікації: 18 січня 2026 01:14
Які контейнери не підходять для розсади - небезпека брудної тари та як її правильно дезінфікувати
Дівчина садить розсаду. Фото: Freepik

Старі багаторазові контейнери стають прихованим джерелом зараження, адже в мікротріщинах накопичуються грибки та бактерії, що за кілька днів можуть знищити розсаду. Використовувати таку тару без очищення категорично не можна.

Новини.LIVE пояснює, які контейнери небезпечні та як правильно їх підготувати перед посівом.

Читайте також:

Чим небезпечні старі контейнери для розсади

Зовні тара може виглядати чистою, але в мікротріщинах і дренажних отворах накопичуються грибки, бактерії та спори плісняви. Саме вони викликають:

  • чорну ніжку — загнивання стебла біля основи;
  • кореневі гнилі;
  • бактеріальні інфекції;
  • плісняву на ґрунті.

Навіть якісний субстрат не захистить рослини, якщо джерело зараження знаходиться в самій ємності.

Чому важливо мити й дезінфікувати тару

Очищення контейнерів:

  • знищує патогени з минулого сезону;
  • продовжує термін служби пластику;
  • допомагає виявити пошкоджені ємності, які можуть травмувати корені;
  • запобігає зараженню ґрунту й рослин.

Головне правило: ніколи не висаджувати розсаду в брудну багаторазову тару.

Як правильно очистити контейнери для розсади

Видалення залишків ґрунту:

  • Витрусити землю.
  • Прочистити кути, шви та отвори щіткою.
  • Промити під проточною водою.

Це знімає органіку, у якій "живуть" спори грибків.

Миття:

  • замочити у теплій воді з мийним засобом на 15-20 хвилин;
  • змити чистою водою.

Якщо є білий наліт добрив — його знімає розчин лимонної кислоти або оцту.

Дезінфекція:

Обрати один із засобів:

  • розчин відбілювача 1:9 — швидко вбиває патогени;
  • оцет + сода або марганцівка — варіант без хлору;
  • перекис водню — замочити на 20 хвилин.

Важливо: не змішувати дезінфектори між собою.

Висушування — останній обов’язковий крок

Контейнери мають повністю висохнути. Волога стимулює повторне розмноження грибків. Ідеально — залишити тару на сонці, де ультрафіолет додатково знешкодить бактерії.

Ми вже писали про те, що варто розсипати під смородину та як доглядати за кущами.

Раніше пояснювали те, яких помилок варто уникати та які п’ять заборон допоможуть зберегти ваш сад.

Детальніше розповідали про те, чому листя не опадає та чи потрібно щось робити взимку.

рослини поради небезпека розсада ефективні способи
Леонід Волков - Редактор
Автор:
Леонід Волков
