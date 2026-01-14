Відео
Україна
Розсада падає і чорніє — винен полив, про який забувають

Розсада падає і чорніє — винен полив, про який забувають

Ua ru
Дата публікації: 14 січня 2026 05:05
Як не втратити врожай розсади - правильний полив до й після появи сходів
Розсада на вікні. Фото: Pinterest

Правильний полив розсади на різних етапах розвитку визначає, чи збережуться сіянці здоровими. Якщо догляд не змінити після появи сходів, зростає ризик чорної ніжки та загибелі рослин.

Новини.LIVE розповідає, як змінюється догляд і який полив вважається безпечним для молодих рослин.

Полив розсади до появи сходів

До сходів посіви тримають у мінітеплиці під плівкою або склом. Ґрунт зволожують лише розпилювачем, щоб не змістити насіння. Важливо регулярно витирати конденсат і підтримувати стабільний мікроклімат. Основні вимоги:

  • обережне зволоження поверхні;
  • періодичне провітрювання;
  • уникання крапель, що падають на ґрунт;
  • контроль вологості та температури.

Полив після появи сходів

Коли з'являються сіянці, воду подають строго під корінь. Для цього використовують медичну грушу або тонкий наконечник, щоб не змочувати листя. Міжряддя мають залишатися сухими. Важливо:

  • не переливати, щоб уникнути чорної ніжки;
  • після поливу трохи розпушити ґрунт;
  • стежити, щоб вода не застоювалася навколо коренів.

Коли починати підживлення

На ранніх етапах підживлення не потрібне — сіянці отримують живлення з насіння та субстрату. Добрива починають вносити лише після пікірування, коли рослини зміцніли. Перед першим підживленням важливо оцінити стан коренів і листків, щоб не перевантажити рослину поживними речовинами.

врожай поради розсада догляд полив
Леонід Волков - Редактор
Автор:
Леонід Волков
