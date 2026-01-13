Відео
Головна Дім та город Що таке субстрат та як він впливає на ріст і здоров’я рослин

Що таке субстрат та як він впливає на ріст і здоров’я рослин

Ua ru
Дата публікації: 13 січня 2026 10:00
Субстрат для рослин - що це таке, види та чому він потрібен для росту
Людина тримає субстрат. Фото: Freepik

Субстрат — основа для здорового росту рослин, адже саме він забезпечує повітря, вологу та поживні речовини. Без правильно підібраного субстрату жодна рослина не розвиватиметься повноцінно.

Новини.LIVE пояснює, що таке субстрат, які бувають види та чому він такий важливий.

Читайте також:

Що таке субстрат

Субстрат — це спеціальна суміш, у якій ростуть рослини замість звичайного ґрунту або разом із ним. Його створюють так, щоб рослини отримували достатньо повітря, вологи та поживних речовин і водночас не страждали від застою води.

Основні функції субстрату 

  • Забезпечує корені повітрям.
  • Утримує та рівномірно розподіляє вологу.
  • Фіксує кореневу систему.
  • Покращує поживний баланс для росту.
  • Захищає рослину від надлишкового зволоження.

Які бувають субстрати

Субстрати відрізняються за складом і підбираються залежно від потреб рослин. Для вологолюбних культур використовують більш щільні й вологомісткі суміші, а для кімнатних квітів чи сукулентів — легкі, повітряні та добре дреновані. Найчастіше субстрати можуть містити кокосове волокно, торф, кору, мінеральні домішки на кшталт перліту чи вермикуліту — усе це допомагає створити оптимальні умови для розвитку кореневої системи.

Чому правильно підібраний субстрат важливий 

Від якості субстрату залежить швидкість росту, розвиток коренів і стійкість рослини до хвороб. Невідповідна суміш може призвести до загнивання або, навпаки, пересушування кореневої системи, тому вибір субстрату — один із ключових етапів догляду.

Ми вже писали про те, як правильно висаджувати розсаду, щоб вона росла здоровою і міцною.

Раніше пояснювали те, як правильно сипати добрива по снігу, щоб рослини отримали максимум користі.

Детальніше розповідали про те, що таке теплична сітка, для чого вона потрібна та як правильно її використовувати.

рослини поради город сад ефективні способи
Леонід Волков - Редактор
Автор:
Леонід Волков
