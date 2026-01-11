Як садити розсаду в горщики - вибір горщиків, ґрунту та правила пересадки

Секрет міцної розсади — правильний горщик і правильна посадка
Правильна посадка розсади в горщики визначає її розвиток, кореневу систему та приживання. Вибір горщика, якісний ґрунт і грамотна підготовка рослин забезпечують швидке й рівномірне зростання.
Новини.LIVE пояснює, як правильно висаджувати розсаду, щоб вона росла здоровою і міцною.
Як обрати правильний горщик
Горщик має бути глибоким (10-15 см) і з дренажними отворами. Малий об’єм стримує ріст, а надто великий провокує перезволоження ґрунту. Найзручніші — пластикові, торф’яні та глиняні ємності з гарною повітропроникністю.
Який ґрунт потрібен розсаді
Субстрат має бути легким і поживним. Використовуйте суміш землі з торфом, перегноєм або компостом. Перед посадкою ґрунт варто просіяти, додати шар керамзиту на дно та злегка зволожити — це запобігає застою води.
Як підготувати рослини до пересадки
Щоб розсада краще адаптувалася, дотримуйтеся простих правил:
- забезпечте достатнє освітлення та стабільну температуру;
- не допускайте пересихання ґрунту;
- пересаджуйте рослини з міцним земляним комом;
- загартовуйте розсаду перед посадкою;
- використовуйте горщики відповідного розміру.
Правила посадки розсади
Горщик заповнюють ґрунтом на 2/3, роблять лунку та акуратно переносять рослину без пошкодження коренів. Після посадки ґрунт ущільнюють і поливають. Важливо не загущувати посадку — рослини повинні мати простір для росту.
