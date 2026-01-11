Відео
Головна Дім та город Секрет міцної розсади — правильний горщик і правильна посадка

Секрет міцної розсади — правильний горщик і правильна посадка

Ua ru
Дата публікації: 11 січня 2026 01:13
Як садити розсаду в горщики - вибір горщиків, ґрунту та правила пересадки
Розсада в горщиках. Фото: Decorexpro

Правильна посадка розсади в горщики визначає її розвиток, кореневу систему та приживання. Вибір горщика, якісний ґрунт і грамотна підготовка рослин забезпечують швидке й рівномірне зростання.

Новини.LIVE пояснює, як правильно висаджувати розсаду, щоб вона росла здоровою і міцною.

Читайте також:

Як обрати правильний горщик

Горщик має бути глибоким (10-15 см) і з дренажними отворами. Малий об’єм стримує ріст, а надто великий провокує перезволоження ґрунту. Найзручніші — пластикові, торф’яні та глиняні ємності з гарною повітропроникністю.

Який ґрунт потрібен розсаді

Субстрат має бути легким і поживним. Використовуйте суміш землі з торфом, перегноєм або компостом. Перед посадкою ґрунт варто просіяти, додати шар керамзиту на дно та злегка зволожити — це запобігає застою води.

Як підготувати рослини до пересадки

Щоб розсада краще адаптувалася, дотримуйтеся простих правил:

  • забезпечте достатнє освітлення та стабільну температуру;
  • не допускайте пересихання ґрунту;
  • пересаджуйте рослини з міцним земляним комом;
  • загартовуйте розсаду перед посадкою;
  • використовуйте горщики відповідного розміру.

Правила посадки розсади

Горщик заповнюють ґрунтом на 2/3, роблять лунку та акуратно переносять рослину без пошкодження коренів. Після посадки ґрунт ущільнюють і поливають. Важливо не загущувати посадку — рослини повинні мати простір для росту.

Ми вже писали про те, як швидко прибрати запах сигарет у квартирі та повернути повітрю свіжість.

Раніше пояснювали те, як правильно утеплити вікна та які способи працюють найкраще.

Детальніше розповідали про те, як правильно використовувати овочеві відходи для майбутнього врожаю.

поради город сад розсада ефективні способи
Леонід Волков - Редактор
Автор:
Леонід Волков
