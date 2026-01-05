Відео
Головна Дім та город Запах сигарет зникне за ніч — прості способи для квартири

Запах сигарет зникне за ніч — прості способи для квартири

Дата публікації: 5 січня 2026 23:45
Як позбутися запаху сигарет у квартирі - дієві домашні способи очищення повітря
Людина курить сигарету. Фото: Freepik

Запах тютюнового диму швидко вбирається у меблі, текстиль та одяг і не зникає навіть після тривалого провітрювання. Є прості домашні способи, які допомагають повністю нейтралізувати запах без хімії та зайвих витрат.

Новини.LIVE розповідає, як швидко прибрати запах сигарет у квартирі та повернути повітрю свіжість.

Читайте також:

Уксус або активоване вугілля

Поставте у кімнаті мисочки з оцтом або активованим вугіллям — вони чудово поглинають запахи. Якщо є діти чи тварини, розмістіть ємності вище. За ніч повітря стане значно свіжішим. Це один із найшвидших та найдоступніших способів нейтралізації диму.

Крапля парфуму на лампу

Нанесіть краплю парфуму на холодну лампочку. Коли світло ввімкнеться, аромат м’яко розповсюдиться по кімнаті та частково переб’є запах диму. Головне — наносити лише на вимкнену й повністю холодну лампу.

Ароматичні саше для одягу

Шапки, шарфи, рукавички та сумки швидко вбирають тютюновий запах. Провітріть речі, покладіть у пакет із саше (лаванда чи цитрус). Додайте ложку соди або серветку для сушильних машин — до ранку запах майже зникне. Такий метод підходить навіть для делікатного текстилю.

Наповнювач для котячого туалету

Насипте трохи наповнювача в пепельницю. Він вбирає вологу та запахи, робить прибирання легшим і зменшує сморід від недопалків. Це ідеальне рішення, якщо в квартирі курять часто.

Піщева сода — класика

Посипте содою килим, диван або місця, де курять. Залиште на ніч, а вранці пропилососьте. Сода поглинає запахи краще за багато покупних засобів. Вона також нейтралізує вологу, завдяки чому дим менше вбирається у тканини та меблі.

Вологий рушник з оцтом

Після провітрювання змочіть рушник у розчині оцту та кілька хвилин повільно водіть ним у повітрі. Оцет притягує молекули диму, і кімната швидко стає свіжішою. Цей метод працює навіть у невеликих кімнатах, де запах особливо концентрований.

Ми вже писали про те, що варто розсипати під смородину та як доглядати за кущами.

Раніше пояснювали те, як виростити духмяний кущ розмарину на підвіконні.

Детальніше розповідали про те, як підготувати вікна до морозів і зменшити витрати на опалення.

сигарети поради будинок ефективні способи запах квартира
Леонід Волков - Редактор
Автор:
Леонід Волков
