Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортМетеоАвтоКино и сериалыМодаПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Life
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Дом и огород Запах сигарет исчезнет за ночь — простые способы для квартиры

Запах сигарет исчезнет за ночь — простые способы для квартиры

Ua ru
Дата публикации 5 января 2026 23:45
Как избавиться от запаха сигарет в квартире - действенные домашние способы очистки воздуха
Человек курит сигарету. Фото: Freepik

Запах табачного дыма быстро впитывается в мебель, текстиль и одежду и не исчезает даже после длительного проветривания. Есть простые домашние способы, которые помогают полностью нейтрализовать запах без химии и лишних затрат.

Новини.LIVE рассказывает, как быстро убрать запах сигарет в квартире и вернуть воздуху свежесть.

Реклама
Читайте также:

Уксус или активированный уголь

Поставьте в комнате мисочки с уксусом или активированным углем — они прекрасно поглощают запахи. Если есть дети или животные, разместите емкости повыше. За ночь воздух станет значительно свежее. Это один из самых быстрых и доступных способов нейтрализации дыма.

Капля духов на лампу

Нанесите каплю духов на холодную лампочку. Когда свет включится, аромат мягко распространится по комнате и частично перебьет запах дыма. Главное — наносить только на выключенную и полностью холодную лампу.

Ароматические саше для одежды

Шапки, шарфы, перчатки и сумки быстро впитывают табачный запах. Проветрите вещи, положите в пакет с саше (лаванда или цитрус). Добавьте ложку соды или салфетку для сушильных машин — к утру запах почти исчезнет. Такой метод подходит даже для деликатного текстиля.

Наполнитель для кошачьего туалета

Насыпьте немного наполнителя в пепельницу. Он впитывает влагу и запахи, делает уборку легче и уменьшает вонь от окурков. Это идеальное решение, если в квартире курят часто.

Пищевая сода — классика

Посыпьте содой ковер, диван или места, где курят. Оставьте на ночь, а утром пропылесосьте. Сода поглощает запахи лучше многих покупных средств. Она также нейтрализует влагу, благодаря чему дым меньше впитывается в ткани и мебель.

Влажное полотенце с уксусом

После проветривания смочите полотенце в растворе уксуса и несколько минут медленно водите им в воздухе. Уксус притягивает молекулы дыма, и комната быстро становится свежее. Этот метод работает даже в небольших комнатах, где запах особенно концентрированный.

Мы уже писали о том, что стоит рассыпать под смородину и как ухаживать за кустами.

Ранее объясняли то, как вырастить ароматный куст розмарина на подоконнике.

Подробнее рассказывали о том, как подготовить окна к морозам и уменьшить расходы на отопление.

сигареты советы дом эффективные способы запах квартира
Леонид Волков - Редактор
Автор:
Леонид Волков
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации