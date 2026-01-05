Как избавиться от запаха сигарет в квартире - действенные домашние способы очистки воздуха

Человек курит сигарету. Фото: Freepik

Запах табачного дыма быстро впитывается в мебель, текстиль и одежду и не исчезает даже после длительного проветривания. Есть простые домашние способы, которые помогают полностью нейтрализовать запах без химии и лишних затрат.

Новини.LIVE рассказывает, как быстро убрать запах сигарет в квартире и вернуть воздуху свежесть.

Уксус или активированный уголь

Поставьте в комнате мисочки с уксусом или активированным углем — они прекрасно поглощают запахи. Если есть дети или животные, разместите емкости повыше. За ночь воздух станет значительно свежее. Это один из самых быстрых и доступных способов нейтрализации дыма.

Капля духов на лампу

Нанесите каплю духов на холодную лампочку. Когда свет включится, аромат мягко распространится по комнате и частично перебьет запах дыма. Главное — наносить только на выключенную и полностью холодную лампу.

Ароматические саше для одежды

Шапки, шарфы, перчатки и сумки быстро впитывают табачный запах. Проветрите вещи, положите в пакет с саше (лаванда или цитрус). Добавьте ложку соды или салфетку для сушильных машин — к утру запах почти исчезнет. Такой метод подходит даже для деликатного текстиля.

Наполнитель для кошачьего туалета

Насыпьте немного наполнителя в пепельницу. Он впитывает влагу и запахи, делает уборку легче и уменьшает вонь от окурков. Это идеальное решение, если в квартире курят часто.

Пищевая сода — классика

Посыпьте содой ковер, диван или места, где курят. Оставьте на ночь, а утром пропылесосьте. Сода поглощает запахи лучше многих покупных средств. Она также нейтрализует влагу, благодаря чему дым меньше впитывается в ткани и мебель.

Влажное полотенце с уксусом

После проветривания смочите полотенце в растворе уксуса и несколько минут медленно водите им в воздухе. Уксус притягивает молекулы дыма, и комната быстро становится свежее. Этот метод работает даже в небольших комнатах, где запах особенно концентрированный.

